“Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva…“. Così ha risposto Francesco Rutelli, ospite ad Atreju, a Hoara Borselli nel corso del dibattito con Gianfranco Fini. “Hai fatto la felicità dei colleghi giornalisti” ha commentato sorridendo Fini. Rutelli, dopo la battuta, ha raccontato al pubblico la simbologia dell’arcangelo che non sguaina la spada, come si è portati a credere, ma la rinfodera dopo la fine della peste: “E così si può tornare a un periodo di pace”.