Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 9:39

“Due giorni fa ero morto a letto”: non doveva nemmeno giocare, Pulisic entra e riporta il Milan al primo posto

di Redazione Sport
L'esterno statunitense ha avuto febbre altissima (a 39) a meno di 48 ore dal match contro il Torino
“Due giorni fa ero morto a letto”: non doveva nemmeno giocare, Pulisic entra e riporta il Milan al primo posto
Icona dei commenti Commenti

“Due giorni fa ero morto a letto, oggi sono stato meglio e sono venuto qui per aiutare la squadra”. Così Christian Pulisic a Sky Sport nell’immediato post Torino-Milan, match vinto in rimonta dai rossoneri per 2-3 grazie al gol di Rabiot prima e alla doppietta dello statunitense poi. Pulisic non doveva nemmeno scendere in campo: l’improvvisa febbre a 39 di sabato aveva messo in dubbio anche la sua convocazione per il match del lunedì sera.

Poi domenica i primi miglioramenti e la decisione – presa lunedì mattina – di raggiungere la squadra a Torino. Lo statunitense è partito dalla panchina, ma sul 2-1 è entrato in campo al 66esimo per provare a dare una mano ai suoi. Ed ecco che dopo un minuto è arrivato il gol del 2-2 e dopo dieci la rete decisiva del 2-3.

“Voglio trovare più ritmo, la squadra sta facendo molto bene quest’anno. Pensiamo partita per partita, se continuiamo così a fine stagione ci toglieremo delle soddisfazioni. Ieri non sapevo se potevo giocare, stamattina sono stato molto meglio e sono felice per i gol, ma soprattutto perché abbiamo vinto”, ha concluso Pulisic nel post partita.

Una vittoria in rimonta e di carattere quella del Milan, che dopo un inizio choc (2-0 al 17esimo con le reti di Vlasic su calcio di rigore e Duvan Zapata con un destro incrociato) ha avuto la forza e la capacità di reagire e rimanere in partita grazie anche alle individualità.

Prima una botta da fuori di Rabiot, poi la doppietta di Pulisic nel secondo tempo hanno consentito alla squadra di Allegri (in tribuna per squalifica) di riagganciare il Napoli al primo posto in classifica e di dare continuità alla vittoria contro la Lazio. Doppietta che porta Pulisic in vetta alla classifica marcatori di Serie A insieme a Lautaro Martinez.

“Nel primo tempo loro ci aspettavano e noi siamo stati dei polli perché non abbiamo allargato il gioco – ha dichiarato a fine gara Marco Landucci, vice di Allegri -. Però siamo una squadra che non molla mai, e bisogna elogiare anche lo staff medico perché Pulisic stava malissimo, eppure è venuto e ci ha dato una grande mano. Vorrei rimarcare il grande spirito di questa squadra”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione