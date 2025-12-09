Nella mattina di lunedì 8 dicembre, la polizia israeliana ha fatto irruzione della polizia israeliana nella sede dell’Unwra a Gerusalemme est. Lo ha denunciato il direttore dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Philippe Lazzarini. Sono stati sequestrati computer e altre componenti It, oltre che mobili e altre attrezzature. Le comunicazioni sono state tagliate ed è stata ammainata la bandiera, sostituita da quella israeliana. La polizia era accompagnata da funzionari del comune. Il personale dell’agenzia era stato costretto a lasciare il sito all’inizio dell’anno. “Ma qualsiasi passo venga fatto a livello interno, il compund mantiene lo status di sito Onu, immune da interferenze di qualsiasi tipo”. “Quest’ultima azione rappresenta un flagrante mancanza di rispetto degli impegni presi da Israele come Paese membro dell’Onu per proteggere e rispettare l’inviolabilità dei siti dell’Onu”, ha dichiarato Lazzarini in un post su X. Dura condanna del blitz anche da parte del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres che lo ha definito una violazione della Carta delle Nazioni Unite e ha chiesto a Israele di rispettare gli obblighi che spettano a ogni Stato membro.
