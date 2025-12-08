L'uomo era fuggito all'estero dopo l'arresto di un dipendente ad agosto. Al rientro in città è stato fermato dagli investigatori della Squadra Mobile

Quando la vicenda era stata scoperchiata, la scorsa estate, aveva fatto perdere le proprie tracce. Irreperibile. Ma ha deciso di rientrare alla base e, appena arrivato in città, è stato fermato e ammanettato. L’accusa è pesantissima: violenza sessuale aggravata. Di questo dovrà rispondere un 34enne, ritenuto dagli inquirenti il responsabile di quanto avvenuto a due giovani donne all’interno di altrettanti centri estetici di sua proprietà a Terni.

Ad agosto era stato stato arrestato ai domiciliari un dipendente dell’uomo con la stessa identica accusa formulata da una terza vittima. Dopo l’arresto del suo collaboratore, il 34enne – straniero – aveva fatto perdere le proprie tracce rientrando probabilmente nel Paese di origine e rendendosi irreperibile. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito i suoi spostamenti individuando il probabile momento del rientro in Italia e venerdì lo hanno fermato in centro a Terni senza che l’uomo opponesse resistenza.

L’inchiesta era partita dalla denuncia di due giovanissime ragazze e dagli approfondimenti realizzati con pedinamenti, testimonianze e acquisizioni di documenti ne è emerso un quadro coerente con quanto riferito da altre vittime. Le donne venivano avvicinate con pretesti professionali e indotte a entrare nei negozi per un trattamento estetico dove si consumavano le violenze. Per entrambi gli esercizi commerciali il questore di Terni ha disposto la sospensione della licenza.