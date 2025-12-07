Il racconto di Simonetta D'Amico, che ha corso la maratona di New York e Berlino: "Al termine della cerimonia in cui è stato insignito della benemerenza avevo chiesto una foto a lui e al bronzo mondiale Aouani"

La denuncia non arriva né in maniera anonima né in via riservata. Ma a farla è una consigliera comunale milanese del Pd con un post su Facebook, pubblico e aperto a tutti. L’accusa è rivolta a Enrico Mentana, protagonista – racconta Simonetta D’Amico, eletta a Palazzo Marino con il Partito Democratico – di una battuta sessista, rivolta nei suoi confronti. “Mi ha lasciata interdetta a dir poco”, ha spiegato la donna, 53 anni, avvocata. L’episodio sarebbe accaduto subito dopo la consegna della più alta benemerenza del Comune di Milano, l’Ambrogino d’Oro, consegnato domenica mattina al Teatro Dal Verme.

È lì che D’Amico, al termine delle premiazioni, decide di avvicinare il direttore di Tg La7 e il maratoneta Iliass Aouani, bronzo mondiale a Tokyo 2025 che era stato candidato all’Ambrogino proprio dalla consigliera. Anche lei, del resto, è una maratoneta, seppur amatoriale: ha corso nel 2019 a New York e nel 2021 a Berlino. Così – spiega – le viene spontaneo chiedere una foto a entrambi, con un invito scherzoso: “Stavamo facendo le foto con Iliass, lì vicino c’era anche Mentana anche lui premiato – ha scritto in un post su Facebook – Gli ho detto: ‘Facciamoci una foto insieme: lui maratoneta mondiale, lei fa le maratone televisive e anche io faccio le maratone”.

A questo punto, spiega D’Amico, sarebbe successo quel che non si sarebbe mai aspettata: “Risposta di Mentana: maratone del sesso”, scrive sempre sui social. “Sono rimasta senza parole e non ho neanche avuto la prontezza di rispondere e rimetterlo al suo posto. Penso che molti uomini, soprattutto âgé, non abbiano ancora capito che certe frasi non sono né goliardiche né simpatiche e incarnano perfettamente certi stereotipi fortemente sessisti”. E aggiunge: “Era lì con me Roberta Osculati (vicepresidente del Consiglio comunale, ndr). Siamo rimaste freezate (bloccate, ndr) da questa frase. Ci siamo guardate agghiacciate”.

Nel pomeriggio, anche Mentana ha postato su Facebook una foto della cerimonia con Aouani e proprio Osculati commentando: “Che gioia conoscere stamattina alla cerimonia degli Ambrogini d’oro un grande vero maratoneta, Iliass Aouani. Complimenti campione”. A D’Amico ha espresso solidarietà Michele Albiani, anche lui consigliere comunale e responsabile Diritti del Pd metropolitano: “La frase che le è stata rivolta da Mentana non è una battuta infelice né una goliardata: è un’espressione sessista, fuori luogo e umiliante, che non dovrebbe trovare spazio in nessun contesto, tantomeno istituzionale. Colpisce che episodi di questo tipo avvengano ancora oggi, in occasioni pubbliche, davanti ad altre persone, e vengano pronunciati con leggerezza, come se fossero normali. Non lo sono. Sono il prodotto di una cultura che continua a minimizzare, giustificare o derubricare parole che in realtà riflettono stereotipi profondamente radicati”. Quindi ha ringraziato D’Amico per averlo raccontato: “Dare un nome alle cose è il primo passo per cambiarle. Il rispetto non è un’opzione e non può dipendere dall’età, dal ruolo o dal contesto. Milano deve continuare a essere una città che non tollera ambiguità o omertà su questi temi. Il lavoro culturale da fare è ancora molto, e riguarda tutti”.