Da dieci a zero, tutto quello che è successo in un anno di Mondiale. I peggiori in assoluto? Domenicali e Ben Sulayem

Va in archivio una stagione 2025 bella e palpitante, che ha visto addirittura un triello finale per la conquista del titolo Piloti. Di seguito i nostri vostri al campionato appena chiusosi ad Abu Dhabi.

10 MAX VERSTAPPEN

Il migliore, anche se non ha vinto. Come l’Olanda ai Mondiali di Calcio del 1974. Lotta contro una monoposto inizialmente in formato tronco, non si fa intossicare dai veleni del crepuscolo dell’era Horner, si aggrappa a tutto quello che può per limare il più possibile a un’auto dominante come la McLaren, ribaltando nel set up dei week-end di gara la sua RB21. A volte la Red Bull è talmente scarica a livello aerodinamico che, con un altro pilota al volante, volerebbe via. Esce da Zandvoort a 104 punti dal leader e si presenta ad Abu Dhabi con margine ridotto a 12, riaprendo a suon di vittorie un Mondiale monopolizzato dalla McLaren. Finisce a -2, conquistando quasi il 94% dei punti totalizzati dalla Red Bull, terza nel Costruttori. Fenomeno assoluto.

9 MCLAREN

La MCL39 è stata una monoposto frutto di un progetto tecnico talmente ben pensato e integrato da risultare superiore a tutti i vuoti emersi nel team nel corso della stagione: la discontinuità manifesta di Lando Norris (voto 8) e Oscar Piastri (voto 7), ognuno con le proprie debolezze; le scelte strategiche non sempre ottimali; una politica interna delle Papaya Rules talvolta ai limiti dell’autosabotaggio. Ma il divario con le rivali, pur assottigliatosi nel finale quando sono stati interrotti gli sviluppi per concentrarsi sul 2026, ha garantito una rete di protezione efficace ad assorbire qualsiasi caduta. Risultato? Secondo titolo Costruttori consecutivo, e primo titolo Pilota dal 2008. Un successo, per il rapporto pilota/macchina, dal sapore Brawn GP.

8 ANDREA KIMI ANTONELLI

Growing up in public, canterebbe Lou Reed. Il rookie più atteso non ha deluso le aspettative, correndo veloce, commettendo errori e risorgendo dagli stessi. In poche parole, crescendo e maturando in pista. Il primo podio in Canada è arrivato nel mezzo del black out europeo, dal quale è riemerso con prepotenza terminando in netto crescendo: secondo in Brasile, terzo a Las Vegas, con prestazioni a livello del compagno di squadra George Russell (voto 8). Uno che la Mercedes, però, la guida dal 2022.

7 MATTIA BINOTTO

Punti Kick Sauber nel Costruttori 2024: 4. Punti nel 2025: 70. Non sufficienti, è vero, per andare oltre il nono posto, ma la classifica non rende giustizia a un’annata piena di cose importanti. Come il podio a Silverstone, il primo per la Sauber dal 2012, il primo per Nico Hulkenberg dopo 238 gare. Come il sesto posto in Ungheria di Gabriel Bortoleto, debuttante a cui sono stati forniti tutti gli strumenti per mostrare il proprio valore. Poche chiacchiere, tanto lavoro, lucidità operativa e una sana voglia di rivincita: Binotto a Hinwil ha fatto centro, in attesa dell’arrivo di Audi.

6 CARLOS SAINZ

Inizio faticoso, difficile, a testimonianza di come anche i migliori manici abbiano la necessità di ambientarsi in un contesto nuovo. Ma quando si è presentata l’occasione, è stato lui a coglierla, con classe ed esperienza: terzo posto in Azerbaigian (podio che in Williams mancava da Baku 2017, non contando la farsa di Spa 2021), terzo in Qatar. Il compagno Alexander Albon ha raccolto più, ma i momenti clou per la scuderia di Grove, quinta forza nei Costruttori, sono stati tutti firmati dal Matador.

6 ISACK HADJAR

Debutta in Australia finendo in testacoda nel giro di formazione, finisce in lacrime e Helmut Marko (voto 2 per la sistematicità con la quale butta ogni cosa in cagnara) lo deride. Un macigno che il pilota francese riesce trasformare in energia positiva, andando a punti con discreta regolarità fino a centrare un incredibile podio a Zandvoort. Dopo Antonelli, è lui il miglior rookie. Adesso, superato a pieni voti l’apprendistato in VCARB, lo attende il sedile di Yuki Tsunoda (voto 5) nel tritacarne Red Bull. Auguri.

5 LEWIS HAMILTON

I fatti, nudi e crudi: l’unica volta che la Ferrari ha chiuso una gara stagionale davanti a tutti, nella Sprint race in Cina, al volante c’era lui; il suo compagno Charles Leclerc (voto 7) lo ha regolarmente bastonato in qualifica e in gara. I fuochi d’artificio del Castello Sforzesco sono svaniti tra le pieghe malinconiche di un rapporto con il team mai decollato, sommando una serie di errori individuali e collettivi tra i quali è difficile districarsi. Mai a podio, vanta anche il peggior rapporto tra investimento e risultato: stipendio alla mano, ogni suo punto è costato alla Ferrari 450mila dollari, contro i 180mila di Verstappen, i 150mila di Leclerc, gli 80mila di Norris, i 70mila di Russell, i 50mila di Piastri e i 30mila di Antonelli.

4 ALPINE

Declino triste, suggellato dall’ultimo posto nei Costruttori e dall’addio della Renault alla produzione di power unit. Ma le brutte annate capitano a chiunque. Però, proprio nell’anno in cui Felipe Massa ha ottenuto il via libera per agire in giudizio contro la FIA per il crashgate del 2008, continuare a vedere al muretto il principale artefice di quella truffa, Flavio Briatore, rimane un fastidio per chiunque conservi una certa etica sportiva. Dove non arriva la giustizia (per un cavillo legale, non per innocenza dell’imputato – è bene ricordarlo), dovrebbe farlo il buon senso.

3 COMUNICAZIONE FERRARI

Non è la prima annata sotto le aspettative vissuta a Maranello, anche se il lungo digiuno da titoli non giova alla serenità ambientale. In Ferrari però il vero disastro, quest’anno, è stato a livello comunicativo, tra le sparate di John Elkann e le analisi proposte da Fred Vasseur (la chicca? Il vento che ha mandato Leclerc nel muro a Baku). Un’autentica coppia di maestri del tua culpa: i piloti che parlano troppo, i giornalisti che speculano, Cardile – ora in Aston Martin – che ha progettato la macchina (chissà come mai, però, i meriti del bel finale Ferrari del 2024 se li era presi Vasseur). Supponenza a mille, autocritica a zero.

0 STEFANO DOMENICALI e MOHAMMED BEN SULAYEM

Il primo si rimangia la promessa fatta di recuperare il GP di Imola saltato per l’alluvione mediante l’estensione di un anno del contratto con il circuito Enzo e Dino Ferrari, tolto invece dal calendario 2026. Il secondo si inventa un regolamento su misura per impedire altre candidature alle elezioni presidenziali FIFA in programma venerdì prossimo. Il peggio del Circus, per distacco.

POSTILLA

Non un voto ma un grande augurio a Carlo Vanzini. Può non piacere per i toni e la faziosità (specialmente per chi non tifa Ferrari), ma di fronte a una battaglia per la salute tutto scompare. La speranza è quella di continuare ad ascoltarlo ancora per lunghissimo tempo. Su i motori, Carlo.