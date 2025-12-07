Arrestato in flagranza primario del Sant’Eugenio di Roma: “Ha intascato tangente da un imprenditore”

Li hanno beccati proprio mentre si scambiavano il denaro, una mazzetta da 3mila euro. Per questo la polizia ha arrestato in flagranza il primario di Nefrologia dell’ospedale Sant’Eugenio, Roberto Palumbo, e l’imprenditore Maurizio Terra, amministratore unico della Dialeur, azienda che fornisce strumentazione per la dialisi. Entrambi sono accusati corruzione. L’operazione risale a giovedì ma la notizia è trapelata solo nella giornata di sabato e il giudice per le indagini preliminari non ha ancora convalidato la misura richiesta dalla Procura di Roma con l’aggiunto Giuseppe De Falco.

L’inchiesta che ha portato all’arresto di Palumbo, che da anni collabora con la Regione Lazio per affrontare le problematiche nefrologiche regionali ed è stato nella Commissione regionale di vigilanza sull’emodialisi, vede complessivamente dodici persone indagate. Il primario sarebbe stato fermato dagli agenti della Squadra Mobile proprio nel momento in cui intascava i 3mila euro dall’imprenditore: il primo è in carcere, l’altro ai domiciliari.

Secondo la ricostruzione dell’inchiesta, tuttavia, l’episodio non sarebbe un caso isolato ma si inserirebbe in un giro di tangenti legato alle dimissioni di pazienti che venivano poi indirizzati, come sarebbe accaduto per quello pagato 3mila euro appunto, in strutture sanitarie private. Tra gli indagati figurerebbero proprio i responsabili delle case di cura che offrono servizi specifici per i dializzati. Stando agli accertamenti dei magistrati, i soldi per le mazzette al primario – e non si esclude anche ad altri medici – sarebbero il provento di false fatture che venivano emesse da una società creata ad hoc.