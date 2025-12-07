Bimba di due mesi travolta dopo la caduta dall’auto sulla Torino-Aosta, l’ipotesi sull’incidente in A5a Volpiano

Gli accertamenti medico-legali e i rilievi sulla A5 valuteranno se la piccola sia morta per l’impatto o perché investita da veicoli sopraggiunti dopo lo scontro. La madre è in osservazione a Torino.

Gli accertamenti sullo spaventoso incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano della A5 Torino-Aosta, stanno concentrando l’attenzione degli inquirenti sulla dinamica dell’evento. La piccola di pochi mesi, che viaggiava con la madre, potrebbe non essere morta a causa della caduta dall’auto durante il tamponamento, ma perché travolta da uno o più veicoli sopraggiunti, probabilmente fuori controllo dopo lo scontro.

La procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, ha spiegato che al momento non ci sono evidenze di un pirata della strada e che l’incidente sembra essere stato “pressoché autonomo”, con la possibile sopraggiunta di un’altra auto al momento della caduta della bimba. Per chiarire la sequenza degli eventi saranno fondamentali rilievi sulla strada, foto e misurazioni. Solo al termine di questi accertamenti potrà essere definita l’eventuale ipotesi di reato, che potrebbe configurarsi come omicidio colposo a carico di ignoti o di noti. La madre della bambina è in osservazione al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino e potrebbe essere dimessa già nel tardo pomeriggio.