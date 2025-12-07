Il mondo FQ

Scontro tra minicar e un’auto: 16enne muore a Formello (Roma): indagano i carabinieri

di Redazione Cronaca
La ragazza è morta sul colpo, il conducente dell'altra auto è rimasto illeso ed è stato sottoposto ai test di rito su alcol e droga
Scontro tra minicar e un’auto: 16enne muore a Formello (Roma): indagano i carabinieri
Nel tardo pomeriggio di sabato una ragazza di 16 anni è morta sul colpo in un incidente stradale avvenuto a Formello, a nord-ovest di Roma. La ragazza viaggiava su una microcar e si è scontrata con una Renault Austral guidata da un uomo di 63 anni, rimasto illeso. L’incidente è avvenuto in via Formellese Sud, all’altezza del chilometro 6. Giunto sul posto, il 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della ragazza.

I carabinieri della stazione di Formello stanno indagando sulla vicenda. Dopo l’incidente, il 63 enne è stato portato in ospedale e sottoposto ai test di rito su alcol e droga. La salma della 16enne, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stata trasferita al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma. I veicoli sono stati sequestrati e le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire.

