L’Inter spegne il Como di Fabregas e torna in vetta per una notte: goleada a San Siro

Il Como non perdeva da agosto e aveva subito un gol nelle ultime quattro partite. A San Siro ne ha presi quattro in un solo match, travolto dall’Inter. Chiamata alla prova del nove, la squadra di Chivu ha risposto presente, tornando in vetta alla Serie A per una notte. In apertura il gol di Lautaro, il capocannoniere del campionato. Nella ripresa il raddoppio di Thuram, poi le reti di Calhanoglu e Carlos Augusto a completare la goleada nerazzurra. Il Como di Fabregas invece si spegne a San Siro: finisce 4-0, era da oltre un anno che non arrivava una sconfitta così pesante per i lariani.

Per l’Inter era una gara decisiva: perdere altri punti avrebbe voluto dire mettere seriamente in dubbio la presenza nella lotta scudetto. Allo stesso tempo, però, finora solo il Bologna era riuscito a battere il Como, che a San Siro aveva la clamorosa chance di arrivare ad agganciare i nerazzurri in classifica. La squadra di Fabregas veniva da due vittorie autorevoli, ma fin dai primi minuti è stata l’Inter di Chivu a mettere in campo più fame e più gioco, fino al gol di Lautaro Martinez che come a Pisa ha sbloccato il risultato. Nel primo tempo i nerazzurri hanno imposto ritmi e tempi, senza tuttavia trovare il raddoppio. E nella ripresa avevano cominciato con un po’ di sofferenza, lasciando il pallino del gioco nelle mani dei lariani.

Il momento decisivo al 59esimo: il gol di Marcus Thuram da calcio d’angolo. Trovata la serenità, l’Inter ha prima respinto gli ultimi assalti del Como e poi negli spazi aperti ha dilagato. Botta da fuori di Hakan Calhanoglu e ciliegina sulla torta di Carlos Augusto all’86esimo su cross di Dimarco: il classico schema da quinto a quinto. A proposito di assist, da segnalare la buona prestazione di Luis Henrique, schierato titolare da Chivu forse un po’ a sorpresa: sua la sgroppata e poi il passaggio che hanno portato all’1 a 0 di Lautaro.

Con questa vittoria l’Inter sale a quota 30 punti in 14 giornate (10 successi, 4 sconfitte) e per ora ha due lunghezze di vantaggio su Napoli e Milan. La squadra di Conte gioca domenica sera contro la Juventus, i rossoneri lunedì a Torino contro i granata. Per Chivu però è importante soprattutto aver trovato tre vittorie consecutive dopo le sconfitte nel derby contro il Milan e in Champions contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri a San Siro hanno mostrato tutti i loro pregi, noti da tempo. La difficoltà sarà metterli in campo sempre, anche nei big match, oppure riuscire a vincere qualche partita sporca. Intanto martedì, sempre al Meazza, c’è già un altro grande test: arriva il Liverpool.

La nuova classifica della Serie A