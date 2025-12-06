Oggi è cominciato il viaggio in Italia della fiamma olimpica che dallo Stadio dei Marmi di Roma raggiungerà Milano il prossimo 5 dicembre, per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 in programma il 6 febbraio. Un viaggio tra le mani di migliaia di tedofori che toccherà 60 tappe, attraversando tutta la penisola. Solo oggi a Roma i tedofori coinvolti sono 164: il primo è stato Gregorio Paltrinieri, seguito da Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara. Tamberi che non nasconde l’emozione: “Grandissima, la torcia rappresenta lo sport, è l’emblema dell’olimpiade, di questa storia pazzesca che si tramanda negli anni. È quello che rendo magico un grande evento”.