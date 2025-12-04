Il 15 dicembre il lancio ufficiale del nuovo progetto dell'ex esponente del governo Conte e volto storico del Movimento 5 stelle: "E' un tema di cui le istituzioni non si sono mai occupate. Per la politica è più facile manipolare un popolo ignorante"

Si chiama Bastapensieri.it ed è una piattaforma dedicata alla mindfulness psicosomatica, un approccio che lavora sui nodi emotivi anche attraverso il corpo. A fondarla l’ex ministro dei Trasporti M5s Danilo Toninelli, il suo ex collaboratore parlamentare Emanuele Falzarano e la psicoterapeuta Anna Sari.

Due volte parlamentare con i 5 stelle, facilitatore nel Movimento guidato da Luigi Di Maio e poi membro del collegio dei probiviri, Toninelli negli ultimi anni si è esposto più volte per criticare la linea di Giuseppe Conte. Oggi torna sulla scena e lo fa però con un progetto che, almeno apparentemente niente ha a che vedere con la politica. Il debutto è in programma per il 15 dicembre, ma è stato già anticipato da un gesto simbolico: un video di lancio a Times Square, “nel cuore della frenesia globale”. Un modo per dire che la salute mentale “merita visibilità anche dove tutto corre”, spiegano i promotori.

L’idea di Toninelli è quella di portare online un metodo “che integra psicologia, meditazione e pratiche corporee“, basato sull’esperienza del Villaggio Globale di Bagni di Lucca, centro italiano di riferimento per la neuropsicosomatica. L’ex ministro del governo Conte 1 non definisce questo progetto né una parentesi né un percorso diverso: “In politica cercavo di aiutare gli ultimi. Oggi mi muove la stessa cosa: chi soffre, chi non ha punti di riferimento”. Perché, sostiene, il tema è sempre più centrale: “Siamo un Paese pieno di dolore sommerso che nessuno intercetta”.

La piattaforma avrà una rete di psicologi formati nello stesso istituto e con la stessa specializzazione. “Siamo diversi dalle altre piattaforme: siamo la prima piattaforma che è anche una comunità”, afferma. “Gli psicologi arrivano tutti da un unico percorso e condividono lo stesso approccio. Non siamo psicologi cognitivi: siamo psicologi corporei. Mettiamo insieme mente, corpo ed emozioni. Faremo entrare solo professionisti formati in neuropsicosomatica”. Al centro c’è l’idea che il trauma non sia soltanto memoria o pensiero. “La scienza ci dice che non basta la semplice psicologia. Il trauma si trasferisce anche nel corpo”, spiega. “Per questo integriamo meditazione, tecniche di sblocco corporeo e lavoro emotivo. Il nostro è un metodo che scioglie i nodi, non che li osserva soltanto”. Una parte del progetto sarà gratuita: contenuti, podcast, dirette e momenti di confronto con psicologi e psichiatri. “Vogliamo dare accesso anche a chi non può permetterselo”.

Il target, continua Toninelli, è quello dei “creativi culturali”, “persone sensibili, curiose, che non cercano modelli di successo ma coerenza con sé stesse”. Ma il progetto guarda anche fuori. Non manca una critica al vuoto istituzionale: “Le istituzioni non hanno mai messo davvero la salute mentale al centro. La politica ha paura della consapevolezza: è più facile manipolare un popolo ignorante che uno consapevole”. E spiega come “sui social c’è tanta roba e pochissima qualità. Abbiamo già visto i primi casi drammatici di persone che hanno chiesto aiuto a strumenti come ChatGPT. Noi vogliamo rimettere al centro l’umanità”.

E sulla possibilità di ricominciare a fare politica nel Movimento 5 stelle? L’ex ministro preferisce non commentare, ma dichiara: “Deve nascere una nuova forza politica di giovani. Sono una generazione segnata, specialmente dal tema della salute mentale. Solo loro potranno cambiare davvero questo Paese e in particolare questo tema”. Per ora l’orizzonte di Toninelli è solo Bastapensieri.it: “Una comunità che vuole essere un punto di riferimento per chi non l’ha mai avuto”.