Lo strano caso accaduto in Spagna: un arbitro ha espulso un altro arbitro | Domeniche Bestiali

Accadono cose strane nelle domeniche bestiali e questo ormai lo abbiamo appurato da più di dieci anni. Chissà che qualche regista ci faccia una serie televisiva: che hanno da invidiare gli strani personaggi o esseri che muovono attorno al pallone provinciale e periferico rispetto a quel che accade in X-Files o in Stranger Things? Nulla, se pure le cose riescono a darsi un tono e spacciarsi per dirigente, se l’acqua diventa un’arma, se un arbitro arriva a espellere un arbitro o se si arriva a una situazione di “doppleganger” in panchina stile Dale Cooper.

CHI E’ IL MISTER?

Sì, chi è l’allenatore del Camerun? Al momento non si sa, perché ce ne sono due. Quello ufficiale è il belga Marc Brys, nominato dal Ministero dello Sport: lui avrebbe dovuto condurre la nazionale in Coppa d’Africa. Tuttavia, senza che nessuno lo sapesse, in conferenza stampa per la presentazione delle convocazioni per la competizione c’è andato David Pagou, nominato dal presidente della Federazione calcistica Samuel Eto’o. Brys ha dichiarato che non accetterà questa scelta, completamente illegale, Pagou ha presentato i convocati. Chi andrà in panchina, se l’uno, l’altro o addirittura entrambi, al momento non si sa.

ATTENZIONE, ACQUA!

Eh sì, nelle categorie dilettantistiche italiane l’acqua può incutere timore: abituati a cicchetti e anche oltre giocatori, dirigenti e tifosi possono rifuggirla. Perciò è stato squalificato per due gare Damiano Anelli del Castelvetro Asd (Eccellenza Emilia – Romagna): “al termine della gara, in modo provocatorio, lanciava dell’acqua addosso ai calciatori e dirigenti avversari, minacciandoli”.

UFO

Ormai tutti si spacciano per direttore sportivo, persino le cose. Una situazione paradossale e misteriosa che arriva da Pinerolo, Eccellenza Piemonte, con la società multata di 300 euro perché: “Per aver consentito o comunque non impedito l’accesso all’area degli spogliatoi ad un oggetto qualificatosi come “direttore sportivo” (carica che in realtà non è indicata nei ruoli ufficiali) che insultava e minacciava a più riprese il direttore di gara”. Un oggetto millantatore e pure scostumato dunque: roba da Man in Black.

ARBITRO, VADA FUORI!

Sì, può accadere che l’arbitro possa espellere… l’arbitro. È quanto accaduto in Liga, durante Getafe-Elche: l’arbitro Alejandro Hernandez ha espulso un suo collega, Enrique Mejuto Gonzalez, ex internazionale (arbitrò la finale di Champions tra Milan e Liverpool del 2005) oggi delegato del Getafe, per non essere riuscito a coordinare al meglio i raccattapalle, rei di aver perso tempo più volte e in maniera scientifica per favorire la squadra di casa.

LE PARTITE, QUELLE BELLE

Se in Spagna i calciatori in campo sono talmente corretti che tocca cacciare gli arbitri diverso è il caso della Bolivia. 17 espulsi nella gara dei quarti di finale di Coppa nazionale tra Real Oruro e Blooming. È intervenuta anche la polizia con lacrimogeni e spray al peperoncino.