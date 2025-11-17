Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 10:54

La festa e il bagno di spumante negli spogliatoi: tutta la gioia di Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals | Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
L'azzurro ha mostrato una nuova versione di sé: prima l'esultanza in campo, poi la gioia sfrenata con il suo staff
Icona dei commenti Commenti

Prima la coppa al cielo, l’intervista e l’esultanza “contenuta”. Poi via la festa negli spogliatoi con spumante e tanta baldoria insieme al team. Anche Jannik Sinner si è lasciato andare dopo il trionfo alle Atp Finals 2025 in finale contro Carlos Alcaraz. L’azzurro – sempre molto contenuto davanti alle telecamere – ha fatto vedere ieri una nuova versione di sé, già in campo: durante il match si è esaltato in alcuni punti spettacolari, come quando ha portato la mano all’orecchio “alla Alcaraz” per sentire tutto il calore del pubblico.

Ma Sinner ha dato il meglio di sé dopo il trionfo e già nelle varie interviste post gara aveva avvisato: “Adesso festeggio, poi mi riposo e poi penserò al 2026″. Detto, fatto. In campo ha alzato la coppa al cielo, l’ha portata al suo team in segno di gratitudine e poi negli spogliatoi si è lasciato andare. L’altoatesino è stato infatti accolto dal suo team con un vero e proprio bagno di spumante, in un tripudio di felicità, festeggiamenti, salti di gioia e divertimento.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione