Prima la coppa al cielo, l’intervista e l’esultanza “contenuta”. Poi via la festa negli spogliatoi con spumante e tanta baldoria insieme al team. Anche Jannik Sinner si è lasciato andare dopo il trionfo alle Atp Finals 2025 in finale contro Carlos Alcaraz. L’azzurro – sempre molto contenuto davanti alle telecamere – ha fatto vedere ieri una nuova versione di sé, già in campo: durante il match si è esaltato in alcuni punti spettacolari, come quando ha portato la mano all’orecchio “alla Alcaraz” per sentire tutto il calore del pubblico.

Ma Sinner ha dato il meglio di sé dopo il trionfo e già nelle varie interviste post gara aveva avvisato: “Adesso festeggio, poi mi riposo e poi penserò al 2026″. Detto, fatto. In campo ha alzato la coppa al cielo, l’ha portata al suo team in segno di gratitudine e poi negli spogliatoi si è lasciato andare. L’altoatesino è stato infatti accolto dal suo team con un vero e proprio bagno di spumante, in un tripudio di felicità, festeggiamenti, salti di gioia e divertimento.