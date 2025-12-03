È ormai dal 24 novembre che non si hanno notizie di Tatiana Tramacere, scomparsa quel giorno da Nardò, nel leccese. La ragazza è uscita di casa alle 15,30 riferendo alla madre di avere un impegno di lavoro a Lecce. Ha portato con sé solo il telefono e i documenti e da allora nessuno l’ha più vista.

Tatiana è alta 1.55, ha lunghi capelli rossi lisci e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava un cappotto grigio e dei jeans. Le forze di polizia sono al lavoro per geolocalizzare lo smartphone della giovane, che risulta spento. La donna lavora nel campo della pubblicità su Internet, spesso da casa, ma viaggia spesso per la sua attività. Ancora in corso i controlli sul territorio, con l’invito a riferire nel caso informazioni utili al 112. La prefettura di Lecce ha aperto un tavolo tecnico per coordinare le ricerche.

Intanto Ornella, madre di Tatiana, si dice molto preoccupata così come il padre Rino. In un intervista al Tg1 la donna dice: “Le è capitato qualcosa, se no si sarebbe fatta sentire. Il telefono risulta spento, è proprio morto. Tatiana, se ci vedi torna a casa, non ti preoccupare. Ti aspettiamo a braccia aperte”. La 27enne, originaria dell’Ucraina e adottata da bambina, è descritta come una giovane sveglia, intelligente e indipendente. Sul suo profilo Instagram spicca la passione per la poesia, con alcuni versi personali pubblicati attraverso dei post sotto i quali, già da giorni, si sono accumulati diversi commenti che invitano la giovane a tornare a casa e sperano in un felice epilogo. Le sue pagine social sono seguite da migliaia di persone e anche questi elementi sono al centro dell’attività dei carabinieri.

Tra le ipotesi della scomparsa anche la volontà espressa a genitori e conoscenti da parte della ragazza di raggiungere l’ex fidanzato a Brescia. “Infatti aveva fatto i biglietti – dice Ornella – Voleva vedere se riallacciava”. Tra i versi dell’ultima poesia pubblicata, in data 21 novembre, c’è scritto: “Ci siamo allontanati per capire se il filo si spezzava. Ma quello che ho capito, a ogni passo lontano da te, è che il filo non era teso per farmi cadere: era teso per riportarmi a te. Ogni volta. Senza rumore. Senza richiesta. Senza condizioni”.

Intanto il comune di Nardò ha messo a disposizione una foto e le informazioni della ragazza. Il sindaco della cittadina Pippi Mellone ha scritto: “Tatiana non si allontana mai senza avvisare la famiglia, per questo la preoccupazione cresce di ora in ora. È uscita da casa nel pomeriggio. Il suo telefono è spento. Le ricerche continuano senza sosta. La Prefettura e le forze dell’ordine stanno controllando tutto il territorio. Se l’avete vista o avete informazioni chiamate subito il 112. Anche un piccolo dettaglio può fare la differenza”. Anche suo padre Rino, infine, lancia in lacrime un appello: “Che ritorni a casa”.