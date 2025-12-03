Il mondo FQ

Nicola Pietrangeli, le immagini della camera ardente al Foro Italico. Il figlio Marco: “Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”

di Redazione Sport
Il feretro del grande tennista azzurro, scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre, è stato accolto sul campo a lui dedicato
Al Foro Italico di Roma oggi si è tenuta la camera ardente di Nicola Pietrangeli. Il feretro del grande tennista azzurro, scomparso a 92 anni lo scorso 1 dicembre, è stato accolto sul campo a lui dedicato, esaudendo le sue volontà. “Il tennis italiano gli ha dato tanta soddisfazione, checché se ne dica”, ha commentato Marco Pietrangeli, uno dei figli, parlando con i giornalisti. “Siamo piacevolmente stupiti dall’affetto – ha aggiunto – sino alla fine è stato scanzonato, ironico, dissacrante come sempre. Era lui”.

