Un pullman che stava circolando senza passeggeri ha preso fuoco questa mattina nel tratto di autostrada A4 che passa a nord di Milano. Non si registrano feriti. Il traffico ha subito rallentamenti per la temporanea chiusura di due corsie della carreggiata Nord. È accaduto alle 8, appena dopo l’ingresso al casello di Milano Est, in direzione di Torino. Il pullman turistico, per ragioni ancora da chiarire, ha preso fuoco e l’autista è riuscito a fermarsi in una piazzola d’emergenza. L’incendio si è poi esteso a tutto il mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme alla polizia stradale, che ha chiuso due corsie per consentire che le operazioni di spegnimento si svolgessero in sicurezza. Rallentamenti si sono registrati sia in direzione di Torino, vista l’ora di punta, sia verso Bergamo, per i curiosi.