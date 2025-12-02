Formula 1, la Red Bull fa fuori anche Tsunoda: il prossimo anno sarà Hadjar ad affiancare Verstappen

Il pilota 21enne è salito sul podio in Olanda e ha conquistato punti in dieci gare su ventidue disputate. Il giapponese rimarrà come test driver

Fuori Yuki Tsunoda, dentro Isack Hadjar. Sarà lui ad affiancare Max Verstappen su Red Bull nella prossima stagione di Formula 1. A comunicarlo è stato lo stesso team. Hadjar, che ha compiuto 21 anni a settembre, ha ben figurato nella sua prima stagione in Formula 1 con la Racing Bulls, con cui ha anche ottenuto un terzo posto nel Gran Premio d’Olanda. L’arrivo di Hadjar presuppone così l’addio di Yuki Tsunoda, che fa parte della famiglia Red Bull dal 2019, con cui ha corso oltre cento gare. Tsunoda rimarrà con il ruolo di Test e Reserve Driver Red Bull per il 2026.

“Yuki corre con i colori Red Bull da sette anni e ho avuto il piacere di lavorare con lui in entrambi i team Red Bull. Durante le sue cinque stagioni finora in Formula 1, è maturato diventando un pilota completo. Tutti nel paddock concordano sul fatto che è impossibile non voler bene a Yuki: la sua personalità è contagiosa e lui è diventato una parte speciale della famiglia Red Bull”, ha spiegato Laurent Mekies, CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing.

“Per quanto riguarda Isack, nella sua prima stagione in F1 ha dimostrato grande maturità e un’eccellente capacità di apprendimento. Soprattutto, ha mostrato la velocità pura che è il requisito numero uno in questo sport. Crediamo che Isack possa crescere accanto a Max”, ha concluso il Ceo di Red Bull Racing.

“Sono molto grato a Oracle Red Bull Racing per avermi dato l’opportunità e la fiducia di correre al massimo livello della Formula 1. Dopo tutto il lavoro svolto da quando sono entrato nel Junior Team, è una soddisfazione enorme. Ho vissuto molti alti e bassi nella mia carriera, e loro hanno continuato a credere in me e a spingermi. È un’opportunità straordinaria: non vedo l’ora di lavorare con i migliori e imparare da Max“, ha invece dichiarato Isack Hadjar.

Hadjar è arrivato a punti in dieci gare su ventidue disputate su Racing Bulls, mentre Yuki Tsunoda ha conquistato punti in sette gare su 23 disputate, senza mai andare a podio.