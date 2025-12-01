Quanto accaduto in Milan-Lazio – il contestato rigore non concesso all’ultimo minuto per braccio di Pavlovic – rappresenta un punto davvero basso per i fischietti italiani. Non tanto per la decisione, tutto sommato corretta. Ma per come è stata presa: davanti al monitor, l’arbitro Collu si è letteralmente inventato un fallo in attacco pur di non schierarsi, per non rischiare di sbagliare o dare torto ai colleghi che l’avevano richiamato al Var. Se avesse confermato la scelta iniziale tutti gli avrebbero fatto i complimenti. Se avesse dato il rigore, non sarebbe stato uno scandalo, considerato che comunque si trattava di un tocco netto e decisivo, per quanto oggettivamente involontario. Così invece ha preso in giro giocatori, allenatori e milioni di tifosi, facendo capire che questa classe arbitrale è capziosa e in malafede: pur di difendere se stessa è pronta anche a dichiarare il falso. Dunque non ha più alcuna credibilità. E non è la prima volta che lo dimostra.

Formalmente, tutto ciò non ha niente a che fare con quello che sta succedendo all’Aia in queste settimane. Eppure si fa fatica a non pensare che le tensioni, gli scandali, le manovre sull’associazione e i loro vertici poi non si ripercuotano anche sulla serenità in campo degli arbitri. È notizia di qualche giorno che la procura Figc ha notificato la conclusione delle indagini ad Antonio Zappi, presidente dell’Aia. Gli vengono contestate presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D: per far posto a Orsato e Braschi – due grandi ex arbitri, che lui appena eletto voleva coinvolgere nel suo nuovo progetto alla guida dell’Aia – Zappi ha “suggerito” ai dirigenti in carica (Ciampi e Pizzi) di dimettersi, prospettando loro soluzioni alternative.

Al di là di alcune stranezze nell’inchiesta (le versioni contrastanti fornite dal denunciante; il ruolo di Viglione, avvocato e uomo ombra della Figc: a lui, e non alla Procura, arriva l’esposto, a lui si rivolge Ciampi dopo aver parlato con Zappi) potremmo interrogarci su dove finisca una consueta, magari non troppo edificante, modalità di gestione del potere e dove inizi l’illecito, rimettendo alle istituzioni il verdetto. Questo se la giustizia sportiva fosse una cosa seria. Siccome invece tutti sappiamo che non lo è (la sua mancanza di autonomia è una delle ragioni per cui il ministro Abodi dovrebbe affrettarsi a toglierla una volta per sempre dalle mani delle Federazioni), è forte il sospetto che anche in questo caso la procura stia agendo come manganello del potere politico, per togliere di mezzo di Zappi, colpevole sicuramente di aver gestito male certe situazioni, ma forse anche e soprattutto di essersi messo di traverso alla Federazione (un film già visto col suo predecessore Trentalange…).

Sarà una casualità, l’inchiesta è entrata nel vivo dopo che il n.1 Aia ha espresso la sua contrarietà ai progetti di riforma di Gravina. Come noto, la Figc infatti vorrebbe creare un nuovo soggetto (la cosiddetta PGMOL, Professional Game Match Officials Limited, sul modello inglese) sotto cui far confluire l’élite arbitrale, circa 20 fischietti professionisti, quindi praticamente solo la Serie A: una vera e propria società, con soci la Figc e la Lega Calcio (non l’Aia), la cui direzione tecnica sarebbe affidata probabilmente ancora a Gianluca Rocchi, l’attuale designatore, vicino ai vertici federali e invece ormai in disgrazia all’interno della sua Associazione, dove a fine anno verrebbe sostituito (anche per sopraggiunti limiti di mandato).

Le tempistiche sembrano intrecciarsi. Zappi, che non ha alcuna intenzione di dimettersi, probabilmente sarà deferito prima di Natale e poi squalificato ad inizio 2026, per arrivare all’appello a marzo, in coincidenza con gli spareggi della nazionale, vero spartiacque per la gestione Gravina: se li supererà indenne, a quel punto il presidente Figc potrà procedere con le sue riforme (arbitri e magari anche l’assurda riduzione di promozioni e retrocessioni). Cambiare tutto, per non cambiare nulla come sempre.

La classe arbitrale italiana ha bisogno davvero di essere azzerata e ricostruita, ma non così. Rocchi guida gli arbitri italiani da anni (saranno 5 il prossimo giugno) e la sua strapagata gestione è stata disastrosa. Sotto di lui, che non si è mai preso una responsabilità, si è avuto un netto peggioramento delle prestazioni, non sono cresciuti fischietti giovani e affidabili. E se è vero che in campo gli errori non sono suoi – anzi, lui è sempre bravissimo, a parole col senno di poi –, questi sono il frutto anche di direttive confuse e di una comunicazione supponente. Di un gruppo che non esiste, dove ognuno ormai va per conto suo. Questa riforma – che avrebbe come principale se non unico effetto quello di lasciare al comando uno degli artefici del disastro – assomiglia tanto ad una restaurazione: togliere autonomia agli arbitri, per rimetterli sotto il potere politico e di chi dovrebbero dirigere. Il problema non lo risolverà la FederCalcio. Il problema è (anche) la FederCalcio.

