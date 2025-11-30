Il mondo FQ

Violenza sessuale a Milano nel cuore del Ticinese. L’abuso sul cofano di una macchina, sospettato un 22enne

di Redazione Cronaca
Dopo il fermo, il giovane è ora in stato di libertà. L'aggressione è avvenuta nei pressi di via Molino delle Armi vicino piazza Vetra
Violenza sessuale a Milano nella notte tra sabato 29 e domenica 30. Un uomo ha abusato di una donna di 24 anni sul cofano di un’auto parcheggiata. È accaduto intorno alle ore 03.00 vicino piazza Vetra, nei pressi di un locale di via Molino delle Armi. L’aggressore avrebbe sfruttato un punto poco illuminato, una rientranza in corrispondenza di un’aiuola e l’ingresso di due palazzi di via Crocefisso (angolo via della Colma).

Sospettato un italiano di 22 anni, incensurato e ad ora in stato di libertà. La donna ha chiamato immediatamente aiuto e, mentre l’uomo veniva fermato, sul posto sono intervenute le forze del Nucleo radiomobile.

Sopraggiunta anche l’ambulanza dell’Areu 118 che ha condotto la ragazza in codice giallo alla clinica Mangiagalli, dov’è presente un centro specifico per violenze sessuali. I sopralluoghi della scientifica sono poi proseguiti fino alle 6.15 del mattino, tentando di ricostruire l’accaduto tramite l’ausilio di telecamere e testimonianze.

