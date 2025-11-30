Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:51

Famiglia nel bosco, il papà accetta il casolare offerto da un ristorante di Ortona: il momento della firma – Video

di Redazione Cronaca
La 'famiglia nel bosco' ha così una nuova casa, un tetto sotto il quale vivere in attesa dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Palmol
“Grazie a tutti, abbiamo fiducia nei giudici ma non ho altri commenti da fare”. Con poche parole in un italiano zoppicante il papà della “famiglia nel bosco” ha siglato il “passo in avanti”, di cui parlano i suoi legali, accettando il casolare offerto a titolo gratuito da un ristoratore di Ortona, Armando Carusi.

La ‘famiglia nel bosco’ ha così una nuova casa, un tetto sotto il quale vivere in attesa dei lavori di ristrutturazione dello stabile di Palmoli, una delle condizioni primarie per il ricongiungimento familiare. La ‘villetta’ è immersa nella natura: qui nei prossimi giorni è attesa anche Catherine, la donna che da più di una settimana vive con i suoi tre figli nella casa-famiglia di Vasto. “Da piccolo anche io ho vissuto come loro – le parole del proprietario -. Qui ci sono due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, il bagno a secco e locali per gli animali”.

