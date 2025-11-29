“In teoria, con la Costituzione attuale, si potrebbe anche sottomettere o comunque vincolare il pubblico ministero al potere esecutivo. La nostra Costituzione attualmente attribuisce l’assoluta indipendenza e autonomia soltanto al giudice“. Parlando alla convention di Noi moderati a Roma, Carlo Nordio propone una singolare lettura – che forse è un auspicio – del principio di indipendenza della magistratura sancito dalla Carta: secondo il ministro della Giustizia, nella Costituzione attuale “si dice che soltanto il giudice è soggetto alla legge”, mentre con la riforma sulla separazione delle carriere, oggetto di referendum in primavera, “la figura del pm viene elevata allo stesso rango d’indipendenza e autonomia del giudice”. Per sostenere questa tesi Nordio cita l’articolo 101, che recita “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, ma sembra dimenticarsi del tutto l’articolo 104, secondo cui “la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere“. E della magistratura, prima e dopo la riforma, fanno e faranno parte anche i pubblici ministeri.

Non è ben chiaro, poi, cosa intenda il Guardasigilli quando afferma che con la nuova legge i pm saranno “elevati” al rango dei giudici. L’articolo 101 infatti resterà identico e continuerà a definire esclusivamente i giudici “soggetti soltanto alla legge”, mentre il 104 verrà completamente riscritto: prima specificando che la magistratura è “composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente“, poi disciplinando i due distinti Consigli superiori per le due categorie. Insomma, non si capisce perché dopo la riforma l’indipendenza dei pm separati dai giudici dovrebbe essere più al sicuro. Nordio però accusa di “ignoranza” chi avverte del rischio di una futura sottoposizione delle Procure all’esecutivo: si tratta di “trucchi verbali, vere e proprie trappole enfatiche che non hanno nessun fondamento con la realtà. Mi dolgo che simili sciocchezze vengano dette da alcuni magistrati”, attacca.

Il ministro accusa poi l’Associazione nazionale magistrati di opporsi alla riforma perché gli toglierebbe il “potere” di influire sulle decisioni del Csm, i cui membri togati verranno sorteggiati. “Tutti sanno, in realtà, i magistrati per primi, che quello che irrita l’Anm è che il sorteggio rompe, spezza, infrange, frantuma quel legame perverso fra elettori ed eletti che ha fondato quella baratteria di scambi di cariche al’interno del Csm e anche al momento del giudizio disciplinare che è emerso nel caso Palamara”. Come ha già fatto più volte, Nordio afferma che le toghe abbiano messo “la polvere sotto il tappeto” dopo lo scandalo nomine, usando come capro espiatorio il “povero Palamara, estromesso in tempi rapidi dalla magistratura”. Nel merito, il Guardasigilli ha ragione: quasi tutti i sodali di Palamara, che si rivolgevano a lui per ottenere poltrone per sé e gli amici, non hanno avuto conseguenze sulla carriera, e molti sono stati addirittura promossi. C’è solo un dettaglio: al Csm i voti decisivi per salvarli sono arrivati sempre dai “laici” di centrodestra, cioè i consiglieri eletti dal Parlamento su input dei partiti della maggioranza. Una dei sodali di Palamara Nordio se l’è persino portata al ministero: Rosa Sinisi, ex presidente della Corte d’Appello di Potenza, nominata vice capo del Dipartimento organizzazione giudiziaria dopo aver raccomandato per anni all’ex pm radiato candidati “amici” per i posti di tutta la Puglia.