L'incidente è avvenuto in una zona periferica a Nord della città. Secondo una prima verifica la ragazza stava attraversando sulle strisce. Il mezzo pesante stava operando in un cantiere per la tramvia

Una 23enne è morta dopo essere travolta da un camion mentre viaggiava in bicicletta, alla periferia di Bologna. L’incidente si è verificato intorno alle 9 all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione dei giornali locali la ciclista stava attraversando l’incrocio sulle strisce e ad investirla è stato un mezzo pesante utilizzato per i lavori in un cantiere per la tramvia. Sulla dinamica sta indagando la polizia locale. L’ambulanza del 118 è arrivata in poco tempo ma per la ragazza – rimasta schiacciata sotto le ruote – non c’è stato niente da fare.