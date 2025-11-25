Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:23

Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion a Bologna

di F. Q.
L'incidente è avvenuto in una zona periferica a Nord della città. Secondo una prima verifica la ragazza stava attraversando sulle strisce. Il mezzo pesante stava operando in un cantiere per la tramvia
Ciclista 23enne travolta e uccisa da un camion a Bologna
Icona dei commenti Commenti

Una 23enne è morta dopo essere travolta da un camion mentre viaggiava in bicicletta, alla periferia di Bologna. L’incidente si è verificato intorno alle 9 all’incrocio tra via dell’Arcoveggio e via De Giovanni, nella zona nord della città. Secondo una prima ricostruzione dei giornali locali la ciclista stava attraversando l’incrocio sulle strisce e ad investirla è stato un mezzo pesante utilizzato per i lavori in un cantiere per la tramvia. Sulla dinamica sta indagando la polizia locale. L’ambulanza del 118 è arrivata in poco tempo ma per la ragazza – rimasta schiacciata sotto le ruote – non c’è stato niente da fare.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione