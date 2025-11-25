“Ho capito di essere diventato un fattore di divisione e distrazione, ho fatto molta fatica ad accettare il clima”: la lettera di Ettore Messina

Le clamorose sconfitte contro Trapani e Trieste in campionato. Nel mezzo, pure il fragoroso ko al Forum contro l’Hapoel, in Eurolega. Al termine di una settimana orribile è arrivata la rivoluzione in casa Olimpia Milano: coach Ettore Messina lunedì sera ha rassegnato le dimissioni, affidando la panchina al vice allenatore, Peppe Poeta. Poche ore dopo, Messina ha voluto spiegare in una lunga lettera le ragioni della sua scelta inusuale: lasciare la guida della squadra ma non il club, visto che resterà all’Olimpia come consulente del presidente Leo Dell’Orco. Il passaggio fondamentale del testo pubblicato dal coach è il seguito: “Ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione”.

Messina era divisivo, lo scrive lui stesso. E sembrava non avere più in mano la squadra, almeno stando ai risultati: Milano è attualmente ottava in Serie A con 5 vittorie e 4 sconfitte, mentre in Eurolega è undicesima con 6 successi e altrettante partite perse. Già da questa estate in molti nell’ambiente invocavano l’immediato passaggio di testimone con Poeta, che tanto bene ha fatto a Brescia. La transizione si sarebbe dovuta concludere al termine della stagione, invece Messina alla fine si è dovuto arrendere e ha accelerato i tempi: “Anche impegnandomi a svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile, ogni circostanza si trasformava in un’occasione per aprire un referendum pro o contro la mia persona”, scrive nella lettera. Aggiungendo: “Per questo motivo (e soltanto per questo) ho deciso di eliminare una situazione che era diventata per me fonte di grande tensione e per la squadra e la società causa di danno“. In un altro passaggio si legge: “Quest’anno, in particolare, ho fatto molta fatica ad accettare il clima, tanto che a volte esitavo persino a salire gli ultimi gradini verso il campo”

Messina quindi rivendica il suo senso di responsabilità: “Eliminando la causa delle tensioni, ritengo di esercitare al meglio la responsabilità affidatami dal Signor Giorgio Armani e dal club fin dal mio primo giorno in Olimpia”. E rilancia le ambizioni di Milano: “La mia decisione ha dunque un unico scopo: favorire un momento di unità, creando le condizioni perché tutti si raccolgano attorno alla squadra. Con la profonda convinzione che il gruppo possa ottenere ottimi risultati, come ha già dimostrato nonostante i numerosi infortuni”. Nella lettera c’è anche una frase sul suo successore: “Guardando avanti, sono sicuro che Peppe e lo staff tecnico continueranno a lavorare con l’impegno e la competenza che non sono mai mancati. Se avranno l’aiuto di tutti, raggiungeranno i risultati sportivi che ci auguriamo”.

Infine, un passaggio anche sulla decisione di rimanere all’interno del club: “Resto il primo tifoso dell’Olimpia e, soprattutto, resto nel club per dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo, che sono alle porte”. Un riferimento, forse, anche al nascente progetto della NBA Europe: Milano ne dovrebbe far parte, forse proprio con l’Olimpia. E Messina, che ha lavorato per anni in NBA, potrebbe rivelarsi un fattore decisivo.

Il testo integrale della lettera di Ettore Messina

Mi perdonerete se esprimo con questa lettera, e non con una conferenza stampa o delle interviste, i motivi della decisione che ho preso, con animo sereno e costruttivo, nella giornata odierna. Fin dal primo giorno di allenamento ad agosto, ho provato un grande piacere nell’andare in palestra con tutto il gruppo squadra, inclusi sanitari, fisioterapisti, preparatori e il resto dello staff, che accomuno in un sentito ringraziamento. E allora, vi chiederete, perché lasciare la panchina (ma non il club)?

Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione. Anche impegnandomi a svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile, ogni circostanza si trasformava in un’occasione per aprire un referendum pro o contro la mia persona. Per questo motivo (e soltanto per questo) ho deciso di eliminare una situazione che era diventata per me fonte di grande tensione e per la squadra e la società causa di danno. Eliminando la causa delle tensioni, ritengo di esercitare al meglio la responsabilità affidatami dal Signor Giorgio Armani e dal club fin dal mio primo giorno in Olimpia.

Quest’anno, in particolare, ho fatto molta fatica ad accettare il clima, tanto che a volte esitavo persino a salire gli ultimi gradini verso il campo. La mia decisione ha dunque un unico scopo: favorire un momento di unità, creando le condizioni perché tutti si raccolgano attorno alla squadra. Con la profonda convinzione che il gruppo possa ottenere ottimi risultati, come ha già dimostrato nonostante i numerosi infortuni.

Resto il primo tifoso dell’Olimpia e, soprattutto, resto nel club per dare il mio contributo ad affrontare le nuove sfide fuori dal campo, che sono alle porte. In questo senso, sono molto felice e motivato di proseguire il lavoro al fianco del nostro Presidente Leo Dell’Orco.

Guardando avanti, sono sicuro che Peppe e lo staff tecnico continueranno a lavorare con l’impegno e la competenza che non sono mai mancati. Se avranno l’aiuto di tutti, raggiungeranno i risultati sportivi che ci auguriamo. I componenti dello staff tecnico sanno che resto a loro disposizione per qualsiasi cosa possa essergli utile, ma so che sapranno guidare nel modo migliore la nostra Olimpia, che ora ha bisogno solo di serenità e di unione.

Grazie di cuore, Ettore Messina.