Olimpia Milano, Messina si dimette: la squadra sarà allenata da Poeta

È finita la storia tra Ettore Messina e l’Olimpia Milano. L’allenatore, che sedeva sulla panchina biancorossa dal 2019, ha rassegnato le dimissioni dopo il k.o. in campionato a Trieste. La squadra – come anticipato da La Gazzetta dello Sport – verrà guidata dal suo vice, Peppe Poeta, ex giocatore e già allenatore di Brescia che in estate era tornato a Milano con la prospettiva di succedere a Messina nella prossima stagione.

Il tecnico, 66 anni, rimarrà nel club come consulente personale del presidente Leo Dell’Orco. L’inizio di stagione per l’Olimpia Milano era stato piuttosto tribolato e nell’ultima settimana era state ben tre le sconfitte tra Serie A ed Eurolega. Milano è attualmente ottava in classifica nella massima serie con 5 vittorie e 4 sconfitte, mentre in Eurolega è undicesima con 6 successi e altrettante partite perse.