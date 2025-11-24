Gli ultras del Napoli attaccano Saviano e De Laurentiis: il video dei manifesti appesi in città

Insulti contro Roberto Saviano, definito “parassita“. E un duro attacco ad Aurelio De Laurentiis. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Qarabag, per le strade di Napoli sono apparsi diversi manifesti contro il presidente del club e contro il giornalista e scrittore. Sono firmati dagli ultras delle due curve dello stadio Maradona: i gruppi Curva A e B. Il motivo? Sarebbe l’atteggiamento avuto da De Laurentiis e Saviano in occasione dell’espulsione dall’Olanda dei tifosi azzurri che erano ad Eindhoven per l’incontro di Champions contro il Psv.

Su questo punto viene attaccato il presidente del Napoli: “Hai provato a comprarci fin dal primo giorno ma non siamo mai stati sul mercato e questo tu non l’hai mai accettato. In Olanda hai dimostrato il tuo modo di essere presidente, tacere sugli abusi subiti dalla tua gente”, si legge nel manifesto. L’attacco a Saviano invece è più generico: “Sulle problematiche della nostra città hai costruito la tua notorietà – scrivono – ora miri agli ultras per il tuo prossimo racconto“.