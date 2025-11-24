Il tecnico azzurro ha sottolineato l'importanza del match europeo ma anche il cammino degli avversari: "Hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili"

“È l’anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante”. Antonio Conte ha esordito così in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League contro il Qarabag. Una partita già decisiva per il Napoli, che dovrà conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi dopo aver vinto una sola partita nelle prime quattro giornate.

“Sicuramente è una partita decisiva, domani è uno step di rilievo nel cammino in Champions e ci arriviamo a livello di morale e positività in maniera giusta. Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l’ultima con il Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine”. Lo aveva già detto e lo ha ripetuto adesso: il Qarabag secondo Antonio Conte è un avversario insidioso.

Conte ha poi provato ad alzare la concentrazione in vista del match in programma domani, martedì 25 novembre, alle ore 21: “Sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall’inizio perché loro ne metteranno tanta”.

Il punto sugli infortunati del Napoli

Romelu Lukaku, De Bruyne, Gilmour, Spinazzola, Meret, Anguissa. Sono tanti gli infortunati in casa Napoli, ormai da diverse settimane. Situazione che Conte ha rimarcato anche in conferenza stampa: “Per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione della partita, ma ciò che non puoi controllare è chi hai a disposizione. Da inizio anno abbiamo dovuto fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti”.

Poi un punto su Spinazzola e Gilmour: “Mi piacerebbe a volte ne parlassero più i medici della situazione perché sono specializzati, non sono infortuni muscolari, se mi chiedete i tempi di recupero ancora oggi non riesco a sapere”.

Infine un ritorno sul match vinto contro l’Atalanta per 3-1, grazie alla doppietta di David Neres e al gol di Noa Lang. “Neres e Lang? Farei distinzioni, Noa è arrivato quest’anno, Neres c’era già ed è stato decisivo in tante partite, non scopriamo un giocatore nuovo che non conoscevamo. La partita con l’Atalanta ha visto un’ottima prestazione in fase realizzativa, ora bisogna continuare”.