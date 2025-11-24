La tiktoker si è sfogata in un video pubblicato sui social. E il deputato attacca: "Dopo settimane di campagna ora non può neanche esprimere il suo voto"

Tanto rumore per (quasi) nulla. Il rapporto tra la tiktoker Rita De Crescenzo e la politica si colora di un nuovo, intrigante, episodio. De Crescenzo non ha potuto infatti esercitare il suo diritto di voto in quanto assente dagli elenchi. Come racconta il deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli, a De Crescenzo recatasi correttamente al suo seggio in zona Pallonetto di Santa Lucia è stato vietato l’accesso alle urne perché risultava assente dagli elenchi.

“È ridicolo che dopo settimane di campagna elettorale a sostegno del consigliere uscente Di Fenza, scopriamo che la De Crescenzo non può nemmeno esprimere il proprio voto. Questo perché risulta cancellata dagli elenchi, ovvero si è resa irreperibile. Sappiamo bene che, solitamente, si rende irreperibile chi vuole sfuggire alle notifiche giudiziarie e non mi stupirebbe scoprire che anche la De Crescenzo abbia provato ad usare questo stratagemma. Mi auguro che la magistratura indaghi anche su quest’ultima, sconcertante, vicenda”, attacca Borrelli.

De Crescenzo ha raccontato la vicenda in un video sui social, parlando di “ingiustizia” e raccontando che, di fatto, le è stata “tolta la residenza”.

L’interesse politico della tiktoker aveva fatto notizia in questi mesi. De Crescenzo ha infatti prima partecipato alla piazza di Roma contro il riarmo ad aprile, schierandosi al fianco del Movimento 5 stelle, poi ha fatto un blitz nell’ufficio dell’ex Azione Pasquale Di Fenza (insieme al tiktoker Napolitano) costato al politico una lavata di capo e l’espulsione dal partito di Calenda, quindi ha reso pubblico il suo endorsement a Forza Italia e allo stesso Di Fenza, passato poi al partito di centrodestra.