Nonostante l'assenza, l'altoatesino ha mostrato vicinanza al gruppo azzurro con dei messaggi giornalieri sia al capitano che ai compagni

“Sinner? Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria”. Dopo l’accenno in conferenza stampa, Filippo Volandri conferma la vicinanza di Jannik Sinner in Coppa Davis nonostante qualche settimana fa abbia deciso di rinunciare a partecipare alla competizione.

“E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi ‘fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'”. Lo ha detto il capitano dell’Italia in Coppa Davis a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. E alla domanda se l’anno prossimo spera di fare poker e rivincere ancora la Coppa Davis (ancora in Italia), Filippo Volandri ha risposto: “Noi vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo”.

Una vicinanza – quella di Sinner e Musetti – che aveva già sottolineato anche Berrettini nel corso di una conferenza stampa pre inizio della Coppa Davis: “Loro ci stanno vicini, ci scrivono ogni giorno”, aveva dichiarato il tennista romano prima dell’esordio contro l’Austria. Anche ieri sera – dopo il trionfo contro la Spagna – entrambi hanno mostrato vicinanza al gruppo.

Sinner ha condiviso una storia Instagram scrivendo: “Complimenti per questa vittoria incredibile”, con un cuore azzurro e una coppa ad accompagnare il messaggio. Musetti ha invece condiviso un video mentre guardava il match point in tv e ha scritto: “Che braviiii! Avete fatto la storia”, con tag a tutti i protagonisti della vittoria in Coppa Davis.