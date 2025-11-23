Il presidente partenopeo ha elogiato staff e calciatori dopo la vittoria contro l'Atalanta, ma il tecnico leccese controbatte: "La squadra è sempre stata con me"

“Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni”. Questo il testo del classico post su X post partita di Aurelio De Laurentiis, che puntuale arriva dopo ogni match giocato dal Napoli. Un post apparentemente di complimenti, che però forse non ha fatto piacere ad Antonio Conte, soprattutto per la prima parte. Il club napoletano ha battuto 3-1 l’Atalanta di Palladino e ha scacciato via crisi e polemiche dopo tre partite senza vittoria e senza segnare.

Decisivi i gol di David Neres (doppietta) e Noa Lang, tutti nel primo tempo. A fine gara – arrivato ai microfoni di Dazn – Antonio Conte ha commentato la sfida, ma anche il messaggio di De Laurentiis, dove si parlava di un Conte che ha “ripreso in mano la squadra”.

“Non c’era bisogno di riprendermi la squadra, questo è fuor di dubbio – ha commentato l’allenatore del Napoli a Dazn -. La squadra stava con me, sta con me e starà sempre con me. Così come io starò sempre con loro, a prescindere da tutto”.

Poi una precisazione del rapporto tra lui e la squadra dopo le polemiche delle scorse settimane: “Abbiamo un rapporto molto stretto, molto forte con i ragazzi. Sanno che hanno di fronte una persona vera, onesta. Io non riesco a mettere maschere. I ragazzi sanno benissimo che niente e nessuno potrà incrinare il nostro rapporto. Dopo Bologna mi sono preso io la responsabilità”.

Insomma, nessuna polemica, ma Conte ha voluto replicare specificando che non esisteva nessun attrito tra lui e la squadra, soprattutto dopo gli ultimi negativi risultati. Intanto il club partenopeo ha ritrovato la vetta della classifica con 25 punti, anche se solo momentaneamente in attesa delle sfide di Roma e Inter, rispettivamente contro Cremonese in trasferta e Milan nel derby, che prima dell’inizio della giornata guidavano la classifica con 24 punti.