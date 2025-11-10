Il tecnico del club partenopeo ha usato parole forti sia in tv che in conferenza stampa: ci sarà un incontro con la proprietà per chiarire come e se andare avanti insieme

“Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto“. Quelle di Antonio Conte pronunciate dopo la sconfitta del Napoli per 2-0 contro il Bologna non sono parole banali. “Accompagnare un morto” è un modo per dire che non vuole seguire una squadra in declino o che non ha più speranze. Espressione forte, se pensiamo che fino a qualche mese la stessa squadra vinceva uno scudetto storico e nel mercato estivo sono arrivati diversi rinforzi in ogni ruolo (anche se Conte ha criticato pure questo aspetto).

“Non vedo alchimia ma ognuno che pensa al proprio problema. Trapianti di cuore non si possono fare. Ognuno di noi deve ritrovare lo spirito, il cuore, la cattiveria. Le cose si fanno ma bisogna vedere come si fanno”, ha proseguito in conferenza stampa il tecnico del Napoli dopo alcune dichiarazioni pesanti a Dazn. “Ognuno sta pensando al suo orticello, l’avevo già visto questo e quindi voglio parlare bene con il club”. Ecco perché in questi giorni – approfittando della sosta per le nazionali – ci sarà un faccia a faccia con la dirigenza del Napoli chiesto proprio da Conte. A riportarlo è Matteo Moretto: l’incontro è finalizzato a capire come e se andare avanti insieme, con le parti che analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato.

“Sicuramente non abbiamo l’energia della passata stagione, lo sanno benissimo i ragazzi cosa penso in proposito. Mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa tendenza nei quattro mesi che sono trascorsi, perché vuol dire che non sto facendo un buon lavoro o qualcuno non vuole sentirlo”, ha proseguito poi Antonio Conte, duro in conferenza stampa dopo una partita complicata in cui la sua squadra ha faticato ad arrivare dalle parti di Massimo Pessina, portiere 2007 debuttante in Serie A.

Un match preoccupante per il Napoli, che ora si trova al terzo posto in classifica insieme al Milan con 22 punti, dietro al duo di testa formato da Inter e Roma a quota 24. Più complicata la situazione in Champions League, con il Napoli fermo a quattro punti in classifica dopo quattro giornate.