Ultimo aggiornamento: 12:47

Il video dello scontro al circo nel Napoletano: i motociclisti correvano all’interno di una “palla”

di F. Q.
La vittima aveva 26 anni. Tanti gli spettatori che in quel momento stavano registrando la performance col telefono
Un motociclista è morto durante lo spettacolo acrobatico del circo itinerante Imperial Royal Circus che venerdì sera faceva tappa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il video mostra i tre motociclisti professionisti che si sono scontrati all’interno della struttura dove con i mezzi si incrociavano. La vittima aveva 26 anni ed era di nazionalità cilena.

