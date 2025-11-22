Un motociclista è morto durante lo spettacolo acrobatico del circo itinerante Imperial Royal Circus che venerdì sera faceva tappa a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Il video mostra i tre motociclisti professionisti che si sono scontrati all’interno della struttura dove con i mezzi si incrociavano. La vittima aveva 26 anni ed era di nazionalità cilena.