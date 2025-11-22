L’Italia del tennis sogna un’altra giornata storica, come tante negli ultimi anni. La selezione azzurra infatti gioca la terza finale consecutiva di Coppa Davis, questa volta contro la Spagna a partire dalle ore 15. Sia Berrettini che Cobolli hanno infatti vinto entrambi i singolari: prima contro l’Austria ai quarti, poi contro il Belgio in semifinale. L’unico set perso è quello di Cobolli contro Zizou Bergs, nel match poi chiuso al tie break del terzo set dopo tre ore di partita e dopo che il tennista italiano ha annullato sette match point.

Adesso di fronte c’è la Spagna, che ha sconfitto la Germania. Italia-Spagna fa subito pensare a Sinner contro Alcaraz, ma come già noto da diversi giorni, né uno e né l’altro stanno partecipando alla Coppa Davis, per motivi differenti. Quella di Sinner è stata una scelta legata alle tante fatiche fisiche e mentali in stagione, Alcaraz ha rinunciato alla fine per un edema alla coscia procuratosi nel corso delle Atp Finals 2025. E allora ecco che nel primo singolare Matteo Berrettini (riconfermato) sfida Pablo Carreno Busta, mentre Flavio Cobolli affronta Jaume Munar. Nell’eventuale doppio saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori a sfidare Pedro Martinez e Marcel Granollers.

Sicuramente per l’Italia si tratta di una grande occasione: perché Matteo Berrettini parte leggermente favorito contro Pablo Carreno Busta, mentre Flavio Cobolli è favorito contro Jaume Munar. Nel doppio invece arrivano più in palla i due spagnoli, ma si giocherà ovviamente solo se sarà decisivo.

Oggi Italia-Spagna, finale di Coppa Davis | Il programma

Domenica 23 novembre: Italia – Spagna

Ore 15, primo match singolare: Matteo Berrettini vs Pablo Carreno Busta (da confermare)

vs Pablo Carreno Busta (da confermare) A seguire, secondo match singolare: Flavio Cobolli vs Jaume Munar (da confermare)

vs Jaume Munar (da confermare) A seguire (se necessario), match di doppio: Bolelli/Vavassori vs Martinez/Granollers (da confermare)

Coppa Davis, dove vedere oggi in tv Italia-Spagna

Le partite della Coppa Davis 2025 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su supertennis.tv e sulla piattaforma SuperTenniX. Oggi, venerdì 21 novembre, la finale tra Italia e Spagna – a partire dalle ore 15 – è visibile in diretta tv anche su Rai 1 e su RaiSport (a seconda degli orari), così come in streaming su RaiPlay.