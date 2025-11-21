Il mondo FQ

La Fenice, protesta dei lavoratori alla prima: pioggia di volantini in platea contro la nomina di Beatrice Venezi

di F. Q.
La protesta dei lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale
Protesta alla prima della nuova stagione della Fenice di Venezia. Davanti al teatro, prima dell’inizio dell’opera inaugurale ‘La clemenza di Tito’, i lavoratori hanno letto pubblicamente il comunicato con le ragioni della mobilitazione sindacale contro la nomina a direttrice musicale di Beatrice Venezi. Nel testo, che le maestranze avrebbero voluto leggere in sala ma a cui la direzione ha posto il divieto, si legge: “Siamo qui oggi, non nei nostri consueti luoghi di lavoro, ma in mezzo a voi. Siamo qui perché possiate vedere i volti e ascoltare le voci di chi ogni giorno fa vivere questo teatro con passione, competenza e dedizione. Questa sera è speciale per tutti noi: inauguriamo la Stagione Lirica dedicata agli abbonati, al pubblico internazionale e ai sostenitori del nostro Teatro. È la serata perfetta per ribadire che le scelte fondamentali di un teatro pubblico – un bene comune, patrimonio della città, della Regione e del Paese – devono nascere dal dialogo, dal merito e dalla condivisione.” Gli stessi volantini sono stati distribuiti al pubblico e poi fatti volare in platea durante gli applausi all’opera.

