Prima neve in Sardegna, fiocchi bianchi sul Gennargentu: imbiancato anche il Monte Limbara – Video

L'ondata di freddo porta la prima neve della stagione sui monti sardi. Domani possibili nevicate a partire dai 700 metri di altitudine
Nevica copiosamente in Sardegna, sul Massiccio del Gennargentu. Un leggerissimo manto di neve, la prima di questa stagione, sta imbiancando anche la località di Vallicciola, sul Monte Limbara, a 1050 metri sul livello del mare. Questa mattina la località montana dell’Alta Gallura si è svegliata con la prima attesa e annunciata neve. L’ondata di freddo che sta investendo l’isola durerà fino alla mattina di domani, sabato 22, quando le nevicate potrebbero verificarsi a partire dai 700 metri con cumulati al suolo di pochi centimetri al di sotto dei 1000 metri.

