Nevica copiosamente in Sardegna, sul Massiccio del Gennargentu. Un leggerissimo manto di neve, la prima di questa stagione, sta imbiancando anche la località di Vallicciola, sul Monte Limbara, a 1050 metri sul livello del mare. Questa mattina la località montana dell’Alta Gallura si è svegliata con la prima attesa e annunciata neve. L’ondata di freddo che sta investendo l’isola durerà fino alla mattina di domani, sabato 22, quando le nevicate potrebbero verificarsi a partire dai 700 metri con cumulati al suolo di pochi centimetri al di sotto dei 1000 metri.
