La Corte di appello di Reggio Calabria ha assolto l’ex sindaco di Messina ed ex parlamentare del Pd Francantonio Genovese dalle ipotesi di riciclaggio contestate nell’ambito di uno stralcio del processo ‘Corsi d’oro bis’ con la formula “perché il fatto non sussiste”. La Procura generale aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna di primo grado. Il procedimento, come ricostruisce il sito della Gazzetta del Sud che pubblica la notizia, era stato aperto nel 2022 dopo il rinvio della Cassazione, e aveva registrato parecchi rinvii d’udienza, trascinandosi fino al 2025. L’attesa per questo verdetto, come ricostruito dal Fattoquotidiano.it, aveva permesso all’ex parlamentare di non scontare una pena invece diventata definitiva.

“Già nel 2019 – precisa il suo legale in una nota, l’avvocato Nino Favazzo – la Corte d’appello di Messina, confermando nel resto la sentenza di primo grado, aveva ritenuto insussistenti tali reati, ma la decisione, impugnata dalla Procura Generale di Messina, era stata annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte reggina. Ieri la conferma della assoluzione. Adesso bisognerà attendere il deposito della motivazione e, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, sarà posta in esecuzione la condanna, a sei anni e otto mesi, già definitiva ma sospesa dall’ottobre 2021. Pena – precisa il difensore – che dovrà essere, tuttavia, sensibilmente ridotta, sia in considerazione del presofferto già subito che di altre riduzioni che saranno tempestivamente richieste”.

Nell’ottobre del 2021, ovvero ben 4 anni fa, la Cassazione ha confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi che è dunque diventata definitiva. Avendo l’ex primo cittadino della città dello Stretto, già scontato 18 mesi in fase di indagini preliminari – tra carcere e domiciliari – resterebbero da scontare poco più di 5 anni.

Genovese era stato arrestato nel 2014, dopo che il Parlamento aveva votato a favore della richiesta d’arresto avanzata dalla procura di Messina. L’allora deputato del Pd era stato coinvolto nello scandalo che aveva travolto l’assessorato regionale alla Formazione. A guidare l’inchiesta era stato Sebastiano Ardita, all’epoca dei fatti procuratore aggiunto a Messina. Nel 2021 la Cassazione aveva confermato la condanna per l’ex deputato, per tentata estorsione ai danni di Ludovico Albert, all’epoca dirigente regionale alla Formazione, e per due casi di reato tributario. La sentenza di 6 anni e 8 mesi era dunque diventata definitiva.