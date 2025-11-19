Il mondo FQ

“Diranno che sono un pagliaccio e così mi sento”: la magia inutile di Moutet è costata alla Francia l’eliminazione dalla Coppa Davis | Video

Il tennista transalpino ha tentato un tweener anziché chiudere con un comodo smash: dopo aver perso quel punto ha subito il break decisivo
“Ora probabilmente diranno che sono un pagliaccio: ecco come mi sento adesso”. Probabilmente Corentin Moutet non avrà chiuso occhio stanotte ripensando a quel colpo quando era in vantaggio 6-2, 5-6 e 15-15 durante i quarti di finale di Coppa Davis 2025 tra Francia e Belgio. Il francese ha infatti perso il primo singolare contro Raphael Collignon dopo aver vinto il primo set ed esser stato vicinissimo a portare al tie break il secondo.

Ecco, proprio il dodicesimo game – quello che avrebbe portato al tie break – è stato il game più discusso nel post gara. Perché Moutet – che negli anni ci ha abituati a giocate estrose in ogni partita (dai servizi da sotto agli smash con salto anche quando non servivano) – ha provato un tweener sul 15-15, sbagliando completamente l’esecuzione, andando sul 15-30 e subendo poi il break subito dopo. Il francese si era costruito benissimo il punto, prima accelerando con il diritto lungolinea, poi facendo correre Collignon dall’altra parte con il rovescio. Ma quando è giustamente sceso a rete e ha avuto l’opportunità di chiudere con un comodissimo smash, ha deciso di fintare e provare un tweener, finito a rete.

“Mi aspettavo questa domanda, forse non come prima – le parole del tennista francese al giornalista nel post gara -. Cosa vuoi che dica? È stato il miglior colpo da eseguire? Non ne sono sicuro. L’ho fatto un sacco di volte e la gente mi ha chiamato genio in quei casi. Ora probabilmente diranno che sono un pagliaccio: ecco come mi sento adesso. Penso che lo stress e la tensione della partita mi abbiano spinto a farlo”, ha spiegato Moutet. Intanto la sua Francia ha salutato la Coppa Davis: il Belgio sfiderà la vincitrice tra Italia e Austria.

