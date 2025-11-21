“Il trofeo di Wimbledon messo lì come un vaso”, “togli i piedi dal tavolo”: i commenti sulla foto di Alcaraz nella stanza di casa

Lo spagnolo ha pubblicato un post per celebrare la vittoria della sua Spagna ai quarti di Coppa Davis, ma gli utenti nei commenti hanno scatenato tutta la loro fantasia

Voleva essere un messaggio celebrativo e di esultanza per la qualificazione in semifinale di Coppa Davis della sua Spagna, ma sotto l’ultimo post X di Carlos Alcaraz – che non sta giocando a Bologna per un problema fisico – si è scatenata tutta la fantasia degli utenti. Lo spagnolo si è limitato a una foto con didascalia: “VAMOOOOOOS”, ma ci sono dei commenti assurdi, con il pubblico alla ricerca del dettaglio più “curioso” nella stanza di casa Alcaraz.

E allora c’è chi subito lo rimprovera per i piedi sul tavolo: “Toglili da lì, maleducato”, “Non appena tua mamma vedrà la foto con i piedi sul tavolo…”, lasciando presagire un rimprovero, scrive qualcuno. Ma c’è anche chi fa notare i trofei di Us Open e Wimbledon “come vasi”, utilizzati come normalissimi soprammobili.

E ancora: “Tra le tante coppe ha anche un mate argentino, che grande” e “Cosa ci fa la tovaglia di mia nonna a casa tua?”. Tantissimi commenti differenti (questi sono solo alcuni dei numerosi presenti), tutti a sottolineare i vari dettagli che emergono dalla foto del tennista spagnolo, che dopo aver chiuso l’anno al numero uno al mondo adesso sta approfittando di qualche settimana di riposo, vista l’indisponibilità a giocare in Coppa Davis a causa di un edema procuratosi durante le Atp Finals, perse in finale contro Jannik Sinner.

Intanto la “sua” Spagna ha superato i quarti di finale contro la Repubblica Ceca grazie alla vittoria nel doppio decisivo di Granollers e Martinez, dopo che Munar aveva battuto Lehecka, riportando la sfida in parità. Precedentemente infatti Mensik aveva sconfitto Pablo Carreno Busta nel primo singolare. Adesso la Spagna sfiderà la Germania, che sempre nel doppio decisivo ha battuto l’Argentina nell’ultimo quarto di finale giocato a Bologna.