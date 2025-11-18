Alla fine nemmeno Carlos Alcaraz giocherà la Coppa Davis. L’indiscrezione trapelata dalla Spagna nella serata di ieri, 17 novembre, ha trovato conferme con un post ufficiale del tennista sui propri profili social. Lo spagnolo ha un edema muscolare al bicipite femorale destro e non vuole correre rischi, rinunciando così alle finali di Coppa Davis in programma dal 18 al 23 novembre. Una scelta oculata, riassumibile in una frase riportata da un giornalista spagnolo nel corso di una trasmissione streaming: “A quest’ora della notte posso riassumere tutto nella frase ‘se gioca, si rompe’, se gioca c’è un rischio molto alto che si possa rompere il muscolo”.

“Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna… Ho un edema all’ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere”, ha esordito Alcaraz nel post. “Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c’è e non vedevo l’ora di aiutare a combattere per l’Insaladera. Torno a casa con grande dolore”.

“La mia intenzione è di fare tutto il possibile per giocare la Coppa Davis per la Spagna e portare il titolo. Vediamo come va”, aveva dichiarato lo spagnolo in conferenza stampa appena arrivato a Bologna. Perché il numero uno al mondo è andato a Bologna e da lì stava valutando come e se giocare: la sua presenza contro la Repubblica Ceca nei quarti di mercoledì era già in grandissimo dubbio, viste le fatiche di Torino, ma sembrava poter recuperare per le semifinali e l’eventuale finale.

E invece no: Carlos Alcaraz non giocherà le finali di Coppa Davis. Il murciano non vuole rischiare e quindi ha rinunciato anche lui – come Jannik Sinner, che è stato al centro delle polemiche dopo la scelta – a giocare con la maglia del suo Paese, anche se a differenza di Sinner a causa di un infortunio.

Già nel corso della finale contro Jannik Sinner Alcaraz aveva chiamato un medical time-out nel primo set, facendosi massaggiare il flessore. Poi aveva ripreso a giocare e tra primo e secondo set ha deciso di farsi fasciare la gamba per tenerla ferma e non correre rischi. Ma è un problema che Alcaraz si porta dietro dal primo turno delle Atp Finals, dalla prima partita giocata nel round robin. Ed è un infortunio che – a detta dello stesso Alcaraz dopo la sconfitta con Sinner – non gli ha creato alcun problema e non ha condizionato la sua sfida. A giocare con la Spagna saranno Jaume Munar e Pablo Carreno Busta in singolare, con Pedro Martinez e Marcel Granollers nel doppio.