11:52

Il grande freddo a Milano, temperature a -2° domenica e possibili nevicate lunedì 24

di F. Q.
In arrivo correnti polari dalla Groenlandia, con minime negative di -2° nella giornata di domenica e possibili nevischi lunedì
Fuori guanti, sciarpe e cappellini di lana. Se non serviranno per ripararsi dalla neve, saranno sicuramente utili per proteggersi dalle minime che domenica a Milano sono previste a -2°. Avvisate i bambini perché, alle attuali aspettative, potremmo vedere anche qualche fiocco.

Come precisa Carlo Migliore di 3bmeteo “L’ultima settimana di novembre sarà caratterizzata da condizioni instabili e almeno in una prima fase piuttosto fredde su parte d’Italia. I modelli inquadrano molto bene un cambio di scenario che consisterà nell’arrivo sull’Europa di correnti polari marittime provenienti dalla Groenlandia. Questo significa meno freddo per le nostre latitudini ma più pioggia e nel passaggio di circolazione il rischio che possa nevicare a quote molto basse, anche prossime al piano sulle regioni settentrionali”.

La dinamica, quindi, è quella classica invernale. La giornata (numeri alla mano) potenzialmente più fredda sarà domenica 23 novembre, con un’oscillazione tra i -2° e i gradi, ma l’intervallo più basso è previsto lunedì: tra e 2°.

E quando potrebbe arrivare la neve? Il meteorologo Migliore spiega che potremmo vederla nella giornata di lunedì 24, perché il freddo “resiste nei bassi strati e si intensifica per il rasserenamento del cielo e poi per l’arrivo di una perturbazione atlantica”. Dinamica che potrebbe dare un tocco di bianco alle regioni settentrionali, anche a quote basse e prossime al piano. E per una Milano che si prepara già al calore del Natale, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

