Le perforazioni serviranno a effettuare uno scavo di precisione, rispetto a quello che avrebbe praticato la ruspa che era inizialmente prevista, permettendo un accesso più preciso e meno invasivo nella zona sotto la sala di registrazione, considerata dagli esami geologici a rischio frana

Due volte al di sotto del terreno della Casa del Jazz, dove si sta scavando nella speranza di trovare i resti del giudice Paolo Adinolfi, di cui si persero le tracce il 2 luglio 1994. Le trivelle stanno per entrare in azione. Il macchinario consentirà di proseguire gli scavi nel sottosuolo della villa, dove mercoledì con il georadar è stata individuata una botola nascosta e una cavità che potrebbe collegarsi a un tunnel lungo 500 metri che corre nel sottosuolo.

Le perforazioni serviranno a effettuare uno scavo di precisione, rispetto a quello che avrebbe praticato la ruspa che era inizialmente prevista, permettendo un accesso più preciso e meno invasivo nella zona sotto la sala di registrazione, considerata dagli esami geologici a rischio frana. Le ricerche si concentrano sull’area che in passato fu nella disponibilità di Enrico Nicoletti, figura considerata dagli investigatori il cassiere della Banda della Magliana e legata alla criminalità romana degli anni Ottanta e Novanta. Qui, grazie alle verifiche condotte con georadar e a una serie di testimonianze raccolte, è emersa la possibile presenza di un passaggio sotterraneo che correrebbe anche sotto l’ex casino di caccia appartenuto al banchiere Arturo Osio.

Sotto quel pavimento, modificato decenni fa, si troverebbe uno degli accessi alla galleria. L’indagine del sottosuolo, finanziata con fondi reperiti dall’ex magistrato Guglielmo Muntoni, oggi presidente dell’Osservatorio sulla criminalità economica, dovranno valutare la stabilità del cunicolo per un eventuale riutilizzo e verificare l’eventuale presenza di ossa umane, armi, denaro, gioielli e documenti che potrebbero contribuire a misteri del passato rimasti irrisolti. Ma poiché la struttura è un edificio comunale sottoposto a vincoli, ogni intervento richiede l’autorizzazione del Campidoglio, che coinvolge anche l’assessore al Patrimonio Tobia Zevi, che ha effettuato un sopralluogo con Muntoni per fare il punto sui passi successivi. Intanto, in attesa della trivella, i tecnici hanno eseguito nuovi rilievi con il georadar. Oggi è stata annunciata la morte del prefetto Rodolfo Ronconi. L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Ronconi fu capo della Squadra Mobile di Roma nel 1994 quando scomparve il giudice.