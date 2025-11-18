Pordenone, bus con 20 studenti finisce in un fosso dopo lo scontro con un’auto: donna in gravi condizioni

Un bus con a bordo 20 studenti, di rientro da alcuni istituti scolastici di Portogruaro (Venezia), è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura, a Sesto al Reghena (Pordenone). Il mezzo, come si vede nel video, è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata. L’autista ha riportato leggere ferite per le quali è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso. La donna alla guida dell’auto è stata stabilizzata dal personale dell’automedica e poi elitrasportata in ospedale: le sue condizioni appaiono gravi. Uno degli studenti che viaggiava a bordo del bus è stato trasportato in elicottero in ospedale, dopo essere stato valutato dal personale sanitario dell’automedica. Il ragazzo lamentava una compressione toracica: è sempre rimasto cosciente. Gli altri studenti sono stati comunque sottoposti a una consultazione medica prima di essere riaffidati ai parenti.
