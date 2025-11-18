Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:01

Legionella, nuovo focolaio a Milano: 11 casi a San Siro, un morto e otto ricoveri

di F. Q.
L'allerta è alta soprattutto dopo i casi precedenti registrati nell'area: sono state avviate le indagini per identificare l'origine del contagio
Legionella, nuovo focolaio a Milano: 11 casi a San Siro, un morto e otto ricoveri
Icona dei commenti Commenti

Ancora casi di legionella a Milano, dove una persona è morta a causa dell’infezione: questa volta si teme un focolaio in zona San Siro, dove l’Ats (l’azienda sanitaria locale) comunica che 11 casi “presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella”, probabilmente malattie croniche o un sistema immunitario debole. Di questi, “una persona è deceduta e, attualmente, otto sono ricoverate”.

L’allerta è alta soprattutto dopo i casi precedenti registrati nell’area del capoluogo lombardo, tra il comune di Corsico, nell’hinterland, e le case popolari di via Rizzoli: sono state avviate le indagini per identificare l’origine del contagio, sia nelle abitazioni delle persone colpite sia in altri luoghi sospetti del quartiere.

L’infezione da legionella (legionellosi) avviene esclusivamente tramite l’inalazione di micro-gocce contaminate e non da persona a persona: il batterio prospera negli ambienti acquatici, soprattutto in reti idriche, serbatoi, tubature, docce o climatizzatori.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione