Legionella, nuovo focolaio a Milano: 11 casi a San Siro, un morto e otto ricoveri

L'allerta è alta soprattutto dopo i casi precedenti registrati nell'area: sono state avviate le indagini per identificare l'origine del contagio

Ancora casi di legionella a Milano, dove una persona è morta a causa dell’infezione: questa volta si teme un focolaio in zona San Siro, dove l’Ats (l’azienda sanitaria locale) comunica che 11 casi “presentano fattori di rischio predisponenti per l’infezione da legionella”, probabilmente malattie croniche o un sistema immunitario debole. Di questi, “una persona è deceduta e, attualmente, otto sono ricoverate”.

L’allerta è alta soprattutto dopo i casi precedenti registrati nell’area del capoluogo lombardo, tra il comune di Corsico, nell’hinterland, e le case popolari di via Rizzoli: sono state avviate le indagini per identificare l’origine del contagio, sia nelle abitazioni delle persone colpite sia in altri luoghi sospetti del quartiere.

L’infezione da legionella (legionellosi) avviene esclusivamente tramite l’inalazione di micro-gocce contaminate e non da persona a persona: il batterio prospera negli ambienti acquatici, soprattutto in reti idriche, serbatoi, tubature, docce o climatizzatori.