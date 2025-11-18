Il mondo FQ

Al via le finali di Coppa Davis: date, squadre e regolamento. L’Italia difende il titolo di campione senza Sinner e Musetti

Gli azzurri esordiranno contro l'Austria nei quarti di finale previsti mercoledì. Semifinali e finale in programma per sabato e domenica
L’Italia da campione in carica, ma senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Cominciano oggi, 18 novembre, le finali di Coppa Davis 2025 a Bologna. La competizione si svolge dal 18 al 23 novembre e chiude la stagione tennistica dopo le Atp Finals vinte da Jannik Sinner. E lo stesso Sinner qualche settimana fa aveva annunciato di non giocare in Coppa Davis dopo i successi del 2023 e del 2024. Una decisione che aveva scatenato diverse polemiche, tra chi difendeva Jannik Sinner e chi lo criticava.

Dopo alcune settimane – subito dopo l’eliminazione dalle Finals – anche Lorenzo Musetti ha annunciato di non giocare in Davis: troppa stanchezza accumulata e soprattutto un figlio in arrivo in questi giorni. Al suo posto ci sarà Lorenzo Sonego. La favorita sembrava così essere la Spagna, ma il forfait di Alcaraz dopo l’infortunio a Torino mescola di nuovo tutte le carte e ribalta ogni pronostico. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla competizione tra le migliori otto nazionali del mondo.

Coppa Davis 2025, date e regolamento

La Coppa Davis si giocherà a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Si parte martedì 18 novembre con il primo quarto di finale tra Francia e Belgio a partire dalle ore 16. A distanza di 24 ore, il 19 novembre, scenderà in campo l’Italia contro l’Austria per il secondo quarto di finale. L’ultimo giorno in cui si disputeranno i quarti sarà il 20 novembre: alle 10 del mattino si sfideranno la Spagna (senza Carlos Alcaraz) e la Repubblica Ceca, mentre il pomeriggio alle 17 sarà il momento di Argentina e Germania. Le semifinali si giocheranno invece una venerdì 21 novembre alle 16, l’altra il 22 a mezzogiorno. La finale è invece prevista per il 23 novembre alle ore 15:00.

Il regolamento è semplice: tabellone a eliminazione diretta, chi vince i due singolari accede al turno successivo. A sfidarsi saranno prima i due “secondi” nel ranking, poi i due con la classifica migliore. Se la stessa nazione vince i due singolari, si qualifica al turno successivo. Se invece dopo i due singolari il punteggio è di 1-1, a essere decisivo sarà il doppio, con la coppia che verrà decisa all’ultimo momento dal selezionatore.

I convocati dell’Italia

Assenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il capitano Filippo Volandri ha scelto Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in extremis più Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il doppio. Da capire poi sfida per sfida a chi si affiderà Volandri sia per il singolare che per il doppio.

I convocati delle altre squadre

Argentina

  • Francisco Cerundolo
  • Francisco Comesana
  • Tomas Martin Etcheverry
  • Andres Molteni
  • Horacio Zeballos

Austria

  • Alexander Erler
  • Lukas Neumayer
  • Lucas Miedler
  • Filip Misolic
  • Jurij Rodionov

Belgio

  • Zizou Bergs
  • Raphael Collignon
  • Sander Gille
  • Joran Vliegen

Repubblica Ceca

  • Vit Kopriva
  • Jiri Lehecka
  • Tomas Machac
  • Jakub Mensik
  • Adam Pavlasek

Francia

  • Benjamin Bonzi
  • Giovanni Mpetshi Perricard
  • Corentin Moutet
  • Arthur Rinderknech
  • Pierre-Hugues Herbert

Germania

  • Yannick Hanfmann
  • Kevin Krawietz
  • Tim Puetz
  • Jan-Lennard Struff
  • Alexander Zverev

Italia

  • Matteo Berrettini
  • Simone Bolelli
  • Flavio Cobolli
  • Lorenzo Sonego
  • Andrea Vavassori

Spagna

  • Pablo Carreno Busta
  • Marcel Granollers
  • Pedro Martinez
  • Jaume Munar

