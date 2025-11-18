Gli azzurri esordiranno contro l'Austria nei quarti di finale previsti mercoledì. Semifinali e finale in programma per sabato e domenica

L’Italia da campione in carica, ma senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Cominciano oggi, 18 novembre, le finali di Coppa Davis 2025 a Bologna. La competizione si svolge dal 18 al 23 novembre e chiude la stagione tennistica dopo le Atp Finals vinte da Jannik Sinner. E lo stesso Sinner qualche settimana fa aveva annunciato di non giocare in Coppa Davis dopo i successi del 2023 e del 2024. Una decisione che aveva scatenato diverse polemiche, tra chi difendeva Jannik Sinner e chi lo criticava.

Dopo alcune settimane – subito dopo l’eliminazione dalle Finals – anche Lorenzo Musetti ha annunciato di non giocare in Davis: troppa stanchezza accumulata e soprattutto un figlio in arrivo in questi giorni. Al suo posto ci sarà Lorenzo Sonego. La favorita sembrava così essere la Spagna, ma il forfait di Alcaraz dopo l’infortunio a Torino mescola di nuovo tutte le carte e ribalta ogni pronostico. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla competizione tra le migliori otto nazionali del mondo.

Coppa Davis 2025, date e regolamento

La Coppa Davis si giocherà a Bologna dal 18 al 23 novembre 2025. Si parte martedì 18 novembre con il primo quarto di finale tra Francia e Belgio a partire dalle ore 16. A distanza di 24 ore, il 19 novembre, scenderà in campo l’Italia contro l’Austria per il secondo quarto di finale. L’ultimo giorno in cui si disputeranno i quarti sarà il 20 novembre: alle 10 del mattino si sfideranno la Spagna (senza Carlos Alcaraz) e la Repubblica Ceca, mentre il pomeriggio alle 17 sarà il momento di Argentina e Germania. Le semifinali si giocheranno invece una venerdì 21 novembre alle 16, l’altra il 22 a mezzogiorno. La finale è invece prevista per il 23 novembre alle ore 15:00.

Il regolamento è semplice: tabellone a eliminazione diretta, chi vince i due singolari accede al turno successivo. A sfidarsi saranno prima i due “secondi” nel ranking, poi i due con la classifica migliore. Se la stessa nazione vince i due singolari, si qualifica al turno successivo. Se invece dopo i due singolari il punteggio è di 1-1, a essere decisivo sarà il doppio, con la coppia che verrà decisa all’ultimo momento dal selezionatore.

I convocati dell’Italia

Assenti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, il capitano Filippo Volandri ha scelto Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in extremis più Simone Bolelli e Andrea Vavassori per il doppio. Da capire poi sfida per sfida a chi si affiderà Volandri sia per il singolare che per il doppio.

I convocati delle altre squadre

Argentina

Francisco Cerundolo

Francisco Comesana

Tomas Martin Etcheverry

Andres Molteni

Horacio Zeballos

Austria

Alexander Erler

Lukas Neumayer

Lucas Miedler

Filip Misolic

Jurij Rodionov

Belgio

Zizou Bergs

Raphael Collignon

Sander Gille

Joran Vliegen

Repubblica Ceca

Vit Kopriva

Jiri Lehecka

Tomas Machac

Jakub Mensik

Adam Pavlasek

Francia

Benjamin Bonzi

Giovanni Mpetshi Perricard

Corentin Moutet

Arthur Rinderknech

Pierre-Hugues Herbert

Germania

Yannick Hanfmann

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Jan-Lennard Struff

Alexander Zverev

Italia

Matteo Berrettini

Simone Bolelli

Flavio Cobolli

Lorenzo Sonego

Andrea Vavassori

Spagna