Ultimo aggiornamento: 16:21 del 17 Novembre

Daje de Alberi organizza la sua Urban Street: il 19 novembre a Roma l’evento di riforestazione urbana partecipata

di F. Q.
L'evento prevede la messa a dimora di 30 nuovi alberi, scelti su tre specie assenti nel territorio cittadino
Roma si colora di verde mercoledì 19 novembre alle ore 14, in via Giovanni Battista De Rossi, Municipio 2. Ad animare il quartiere l’evento di riforestazione urbana partecipata, promosso dall’associazione Daje De Alberi. L’evento, denominato Daje Urban Street, consiste nella messa a dimora di 30 nuovi alberi, il tutto patrocinato dall‘Assessorato all’Ambiente di Roma Capitale. Partner dell’iniziativa l’associazione Arbor Day Foundation, no-profit che da oltre 50 anni ha risposto alla crisi ambientale con oltre mezzo miliardo di alberi piantati ed una comunità in crescita di un milione di persone.

Gli alberi, che presenteranno un cartello informativo, sono stati scelti di tre specie diverse ed uniche a Roma: 8 Lagerstroemia indica, 10 Parrotia persica ‘Vanessa’, 12 Pyrus calleryana “Chanticleer”. L’obiettivo è sperimentare la resistenza contro eventuali parassiti, evitare la monocoltura e valorizzare la biodiversità, oltre al godere di tre fioriture diverse durante l’anno. Le piante saranno curate per i tre anni successivi dall’impianto dai volontari dell’associazione Daje De Alberi e dai cittadini, coadiuvati dal professor Francesco Ferrini, docente all’Università di Firenze ed esperto di arboricoltura. Il Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma Capitale garantirà il nulla osta, la depavimentazione (recuperando suolo) e i deceppamenti in via De Rossi.

