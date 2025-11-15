Il mondo FQ

Ultimo aggiornamento: 19:35

Forti piogge a Genova, frana un muraglione in zona Pegli. Esondato il rio Fegino in Valpolcevera

di Local Team per Il Fatto
Le forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. I materiali hanno travolto alcune auto parcheggiate sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Genova con la polizia municipale. Interrotta l’erogazione di luce e gas. “Abbiamo sentito uno scoppio. Siamo usciti fuori e abbiamo visto acqua e petrolio a terra e poi siamo andati a vedere e abbiamo visto una frana”, ha raccontato un testimone.

Danni anche al porto dove una tromba d’aria ha provocato la caduta di alcuni container nell’area portuale a terra del porto Vte a Prà. Secondo la capitaneria di porto non risultano feriti. Danni anche a Sestri Ponente dove il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l’azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel frattempo è esondato il rio Fegino, in Valpolcevera, dove è scattata la fase operativa di allarme. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Altri interventi hanno riguardato persone bloccate all’interno di un centro sportivo a Serra Riccó a causa dell’acqua alta e poi alcuni ponteggi pericolanti e una frana in via alla Chiesa di San Geminiano. Un’altra zona molto colpita è stata via Vespucci dove una tromba d’aria ha ribaltato un furgone e diversi tetti sono stati lesionati.

Intanto nel pomeriggio si è riunito il Centro operativo comunale, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, e ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione per temporali e piogge diffuse, che va dalle ore 12.00 alle ore 20.59 di domani, domenica 16 novembre, i cittadini dovranno adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue la fase operativa di preallarme – e, già da oggi – sabato 15 novembre – limitare gli spostamenti a esigenze di reale ed effettiva necessità.

Già da questa sera è stato introdotto il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”. Da domani mattina, già in allerta gialla, per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale. Chiusi tutto il giorno Museo del Risorgimento, Museo Archeologico e MUCE-Museo Certosa di Genova.

