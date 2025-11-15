Le forti piogge che hanno interessato Genova nelle ultime ore hanno portato al crollo di un muro di contenimento di un giardino sulle alture di Pegli. I materiali hanno travolto alcune auto parcheggiate sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Genova con la polizia municipale. Interrotta l’erogazione di luce e gas. “Abbiamo sentito uno scoppio. Siamo usciti fuori e abbiamo visto acqua e petrolio a terra e poi siamo andati a vedere e abbiamo visto una frana”, ha raccontato un testimone.

Danni anche al porto dove una tromba d’aria ha provocato la caduta di alcuni container nell’area portuale a terra del porto Vte a Prà. Secondo la capitaneria di porto non risultano feriti. Danni anche a Sestri Ponente dove il vento ha scoperchiato un capannone di Amiu, l’azienda municipalizzata del Comune di Genova che si occupa della raccolta dei rifiuti. Nel frattempo è esondato il rio Fegino, in Valpolcevera, dove è scattata la fase operativa di allarme. Sul posto la protezione civile, i vigili del fuoco e la polizia locale. Altri interventi hanno riguardato persone bloccate all’interno di un centro sportivo a Serra Riccó a causa dell’acqua alta e poi alcuni ponteggi pericolanti e una frana in via alla Chiesa di San Geminiano. Un’altra zona molto colpita è stata via Vespucci dove una tromba d’aria ha ribaltato un furgone e diversi tetti sono stati lesionati. Intanto nel pomeriggio si è riunito il Centro operativo comunale, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, e ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico. Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione per temporali e piogge diffuse, che va dalle ore 12.00 alle ore 20.59 di domani, domenica 16 novembre, i cittadini dovranno adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue la fase operativa di preallarme – e, già da oggi – sabato 15 novembre – limitare gli spostamenti a esigenze di reale ed effettiva necessità. Già da questa sera è stato introdotto il divieto di transito a motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”. Da domani mattina, già in allerta gialla, per motivi precauzionali è stata disposta la chiusura di parchi, giardini e cimiteri su tutto il territorio comunale. Chiusi tutto il giorno Museo del Risorgimento, Museo Archeologico e MUCE-Museo Certosa di Genova.