Treni in tilt verso Roma, Milano e Torino per un investimento: Frecciarossa con ritardi fino a 6 ore

Un incidente sui binari tra Maratea e Praia a Mare ha fatto collassare la dorsale tirrenica: cancellazioni e maxi-ritardi. Un'Intercity Notte fermo in Calabria dopo 19 ore di viaggio

Un investimento sui binari tra Maratea e Praia a Mare sta mandando in tilt la circolazione dei treni su tutta la dorsale tirrenica con ripercussioni nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Venezia Santa Lucia e Torino. La linea rimasta bloccata tra Maratea e Praia a Mare per tutta la mattinata per le attività investigative in corso da parte dell’autorità giudiziaria.

Solo alle 14.20 il magistrato ha dato il nulla osta alla ripresa della circolazione sulla Battipaglia-Reggio Calabria. Nel frattempo 5 Frecciarossa e due Frecciargento avevano raggiunto maxi-ritardi con il Reggio Calabria-Venezia delle 11.35 che ha toccato i 360 minuti. Sei ore.

Ritardi superiori ai 300 minuti anche per due treni diretti a Torino Porta Nuova, un Frecciarossa e l’Italo 8134. Il Frecciargento 8333 partito da Roma Termini alle 7.30 e diretto a Reggio Calabria è cancellato tra Sapri e la destinazione finale, mentre l’8868 che sarebbe dovuto partire alle 15.29 dal capoluogo calabrese in direzione di Roma, con arrivo alle 21.33, inizierà il suo viaggio direttamente da Sapri.

Tre Intercity hanno invece subito cancellazioni parziali e il 553 Roma Termini-Reggio Calabria delle 12.26 è stato soppresso. Tra i treni coinvolti c’è anche un’Intercity Notte, partito da Milano Centrale alle 20.10 di mercoledì e diretto a Siracusa: sarebbe dovuto arrivare alle 15.48 nella città siciliana, ma è attualmente fermo dopo oltre 19 ore di viaggio.