Lorenzo Musetti per cercare un’altra impresa dopo quella contro Alex De Minaur, Carlos Alcaraz per blindare la qualificazione e chiudere aritmeticamente l’anno da numero uno al mondo. Oggi, 14 novembre, è in programma la terza partita del gruppo “Jimmy Connors” alle Atp Finals 2025 in corso a Torino. Da primo dei non qualificati, chiamato per via dell’assenza di Novak Djokovic, ora Musetti si ritrova protagonista assoluto e ago della bilancia di queste Finals. L’azzurro deve vincere per sperare nella qualificazione: in caso di vittoria per 2-0 sarebbe certo delle semifinali a prescindere dal risultato del match tra Fritz e De Minaur (che giocheranno prima). La vittoria per 2-1 invece gli garantirebbe l’accesso tra i primi quattro soltanto in caso di successo di Alex De Minaur contro Taylor Fritz.

Atp Finals, la situazione dei gironi: classifica e risultati

Il montepremi da record del torneo

Le schede degli 8 tennisti presenti a Torino

Musetti contro Alcaraz, i precedenti

Lorenzo Musetti partirà sfavorito. Ma questo è noto a tutti. A conferma ci sono i precedenti tra i due: sette in totale. Una sola vittoria dell’italiano – nel primo precedente nel 2022 ad Amburgo, su terra rossa – poi dominio Alcaraz con sei vittorie consecutive. Nel 2023 quelle al Roland Garros su terra e a Pechino su cemento, mentre nel 2024 i due si sono incontrati una sola volta: ancora su cemento, al Masters 1000 di Miami. Tre invece i precedenti in questa stagione, tutti su terra: a Monte Carlo e a Roma per quanto riguarda i Masters 1000, al Roland Garros negli slam. Un bilancio che non lascia dubbi, ma Musetti vuole ribaltare ogni pronostico e provare un’altra impresa per sognare le semifinali a Torino. E per fare un regalo a Sinner.

Il programma di oggi, giovedì 13 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30

K. Krawietz (GER) / T. Puez (GER) [6] vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) [7] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00

Taylor Fritz (USA) [6] vs Alex De Minaur (AUS) [8] – Diretta Sky e Now

Sessione Serale – Non prima delle 18:00

J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) [1] vs M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG) [3] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30

Lorenzo Musetti (ITA) [9] vs Carlos Alcaraz (ESP) [1] – Diretta Sky, Now e Rai

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming