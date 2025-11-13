Il mondo FQ

Atp Finals 2025, quando gioca oggi Musetti contro Alcaraz: il programma di giovedì 13 novembre | Partite, orari, dove vederle in tv

di Domenico Cannizzaro
L'azzurro deve vincere per sperare nella qualificazione, lo spagnolo vuole il terzo successo per chiudere aritmeticamente l'anno da numero uno al mondo
Lorenzo Musetti per cercare un’altra impresa dopo quella contro Alex De Minaur, Carlos Alcaraz per blindare la qualificazione e chiudere aritmeticamente l’anno da numero uno al mondo. Oggi, 14 novembre, è in programma la terza partita del gruppo “Jimmy Connors” alle Atp Finals 2025 in corso a Torino. Da primo dei non qualificati, chiamato per via dell’assenza di Novak Djokovic, ora Musetti si ritrova protagonista assoluto e ago della bilancia di queste Finals. L’azzurro deve vincere per sperare nella qualificazione: in caso di vittoria per 2-0 sarebbe certo delle semifinali a prescindere dal risultato del match tra Fritz e De Minaur (che giocheranno prima). La vittoria per 2-1 invece gli garantirebbe l’accesso tra i primi quattro soltanto in caso di successo di Alex De Minaur contro Taylor Fritz.

Musetti contro Alcaraz, i precedenti

Lorenzo Musetti partirà sfavorito. Ma questo è noto a tutti. A conferma ci sono i precedenti tra i due: sette in totale. Una sola vittoria dell’italiano – nel primo precedente nel 2022 ad Amburgo, su terra rossa – poi dominio Alcaraz con sei vittorie consecutive. Nel 2023 quelle al Roland Garros su terra e a Pechino su cemento, mentre nel 2024 i due si sono incontrati una sola volta: ancora su cemento, al Masters 1000 di Miami. Tre invece i precedenti in questa stagione, tutti su terra: a Monte Carlo e a Roma per quanto riguarda i Masters 1000, al Roland Garros negli slam. Un bilancio che non lascia dubbi, ma Musetti vuole ribaltare ogni pronostico e provare un’altra impresa per sognare le semifinali a Torino. E per fare un regalo a Sinner.

Il programma di oggi, giovedì 13 novembre, alle Atp Finals 2025

Sessione Pomeridiana – Inizio alle 11:30
K. Krawietz (GER) / T. Puez (GER) [6] vs S. Bolelli (ITA) / A. Vavassori (ITA) [7] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 14:00
Taylor Fritz (USA) [6] vs Alex De Minaur (AUS) [8] – Diretta Sky e Now

Sessione Serale – Non prima delle 18:00
J. Cash (GBR) / L. Glasspool (GBR) [1] vs M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG) [3] – Diretta Sky e Now

Non prima delle 20:30
Lorenzo Musetti (ITA) [9] vs Carlos Alcaraz (ESP) [1] – Diretta Sky, Now e Rai

Atp Finals 2025, dove vedere in tv e streaming

Le ATP Finals si disputano a Torino fino a domenica 16 novembre 2025. Tutti i match vengono trasmessi in diretta tv sui canali Sky. I due principali canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma sugli altri canali è possibile vedere anche tutti gli altri match. Il tutto è visibile anche in mobilità su SkyGo. Stesso servizio anche per gli abbonati alla piattaforma streaming NowTV. Inoltre, una partita al giorno è visibile in chiaro in diretta tv sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Nella giornata di oggi, giovedì 13 novembre, su Rai2 viene trasmesso in diretta il match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz.

