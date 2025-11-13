Il commissario tecnico della nazionale non ha gradito i cori di contestazione durante il match: gli azzurri hanno faticato e vinto grazie a due gol nel finale

L’Italia fatica tanto contro la modesta Moldavia e vince per 2-0 solo grazie ai gol nel finale di Gianluca Mancini e Pio Esposito. Un risultato peraltro inutile, perché dopo la vittoria della Norvegia nel pomeriggio, è già certo che gli azzurri si giocheranno la qualificazione ai Mondiali tramite i playoff. La prestazione è stata forse la peggiore della “nuova” Italia, ma il ct Gennaro Gattuso non ci sta: “Ma che vuol dire non è stata la miglior Italia?”, ha esordito ai microfoni Rai.

“Ho visto un’Italia che ha giocato, siamo stati là e loro non hanno mai tirato in porta. Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto quello che dovevamo e dato minutaggio a dei ragazzi. Mi dispiace per i cori che ho sentito, è una vergogna“, ha sbottato Gattuso.

Durante il match infatti si sono sentiti dei cori nei confronti della nazionale italiana, tra cui “andate a lavorare”. “È il momento di stare uniti – ha continuato Gattuso -. La squadra sta combattendo in campo e venire in trasferta sentire tifosi che contestano la squadra non lo accetto. Noi comunque andiamo avanti”.

L’Italia ha vinto sei partite consecutive in un girone di qualificazione, ma non basta: la Norvegia è a punteggio pieno e con una differenza reti impressionante (+29 contro il +12 dell’Italia). Motivo per cui l’Italia giocherà i playoff per la terza volta consecutiva per andare ai Mondiali.

“Non dovete chiederlo a me, ma a chi fa i gironi e le regole. Nel ’94 c’erano due squadre africane, adesso otto – ha dichiarato il commissario tecnico -. Ai nostri tempi, la miglior seconda andava direttamente ai Mondiali. Le difficoltà ci sono e lo sappiamo bene”, ha concluso Gattuso.