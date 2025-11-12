Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 10:24

Sparatoria a Udine, quattro i feriti: due sono gravi. Ipotesi regolamento di conti tra clan rivali

di F. Q.
La lite è scoppiata tra alcuni uomini di origine rom: secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un regolamento tra gruppi familiari rivali. Il sindaco De Toni: "Piena fiducia nelle nostre istituzioni preposte alla sicurezza"
Sparatoria a Udine, quattro i feriti: due sono gravi. Ipotesi regolamento di conti tra clan rivali
Icona dei commenti Commenti

Un litigio, probabilmente tra clan rivali, degenerato in fretta. Prima le minacce con un taglierino puntato alla gola e poco dopo gli spari. È quello che è successo ieri a Udine, vicino alla sede della Regione e ai piedi della chiesa del quartiere San Rocco. Quattro i feriti, due in codice rosso e uno stabile, ricoverati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. C’è anche un quarto contuso ed è un fratello della vittima. Hanno tutti un’età compresa tra i 23 e 38 anni.

La lite è scoppiata verso le ore 18 in via della Roggia. La discussione di natura personale riguardava tre uomini, di origine rom: due fratelli ed un padre (accompagnato dai figli). Dopo le prime provocazioni, uno dei contendenti ha estratto una lama e l’ha puntata al collo di un rivale. Dopo l’arrivo di alcuni parenti, richiamati dalle urla, un uomo ha estratto una pistola ed esploso una decina di colpi. La scientifica ha recuperato 13 bossoli. È ora ricercato l’autore degli spari, subito in fuga. Alcuni testimoni raccontano che l’uomo avrebbe mirato alle gambe con l’intenzione di non uccidere ma ferire. La dinamica è tuttavia da chiarire, anche perché i due feriti più gravi presentano lesioni all’addome e al fianco. Da indagare anche la possibile presenza di altre armi da fuoco, ipotesi suggerita da alcune versioni raccolte sul posto. La tesi degli investigatori è di un regolamento di conti tra clan familiari da tempo rivali.

Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, ha diffuso una nota nella serata per rassicurare la cittadinanza: “In queste ore delicate è doveroso ribadire la piena fiducia nelle nostre istituzioni preposte alla sicurezza. Sono in contatto costante con il Prefetto: le forze dell’ordine stanno lavorando con competenza e tempestività per chiarire la dinamica dei fatti. Il nostro compito è sostenere il loro lavoro e garantire alla cittadinanza la nostra presenza”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione